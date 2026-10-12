Arda Turan'dan A Milli Takım teklifine cevap. Görüşmenin perde arkası netleşti
12.10.2026 09:12
A Milli Takım'da Vincenzo Montella döneminin sona ermesinin ardından Arda Turan isminin anılması sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün hangi isim olacağı merak ediliyor.
Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Fatih Tekke gibi adayların ardından Shakhtar Donetsk'in başında bulunan ve geçen sezon Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşamış olan Arda Turan'ın adı ciddi şekilde gündeme gelmişti.
TEKLİF VE CEVAP
Sabah'ın haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Arda Turan'ı göreve getirmeyi hedefliyor.
Haberin devamında TFF yetkilileriyle Turan arasındaki görüşmenin ayrıntılarına da yer verildi.
Genç teknik adamın federasyon kurmaylarına "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam." sözlerini kullandığı belirtilirken, TFF heyetinin "Hem kulüp hem de milli takımı çalıştırabilirsin." şeklinde karşı teklif sunduğu kaydedildi.
TFF'NİN ALTERNATİFİ
39 yaşındaki çalıştırıcının Shakhtar ile bu konuyu değerlendirmek için görüşeceği yazıldı.
Ayrıca TFF'nin Arda Turan ile yaptığı görüşmelerden istediği sonucu alamaması durumunda yabancı teknik direktörlere yöneleceği vurgulandı.
ARDA TURAN'IN KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile başlayan Arda Turan, İstanbul ekibinde geçirdiği 2 sezonda 84 maça çıktı. Takımını Süper Lig'e yükselten Turan, sonraki sezonda da Eyüpspor ile Avrupa potasında yer almak için mücadele verdi.
Turan, 1 Temmuz 2025'te ise Shakhtar Donetsk'in başına geçti. Ukrayna ekibinde 61 maça çıkan Arda Turan, 40 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 2.16 puan ortalaması tutturdu.