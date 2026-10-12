Arda Turan'dan A Milli Takım teklifine cevap. Görüşmenin perde arkası netleşti

A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün hangi isim olacağı merak ediliyor.

Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Fatih Tekke gibi adayların ardından Shakhtar Donetsk'in başında bulunan ve geçen sezon Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşamış olan Arda Turan'ın adı ciddi şekilde gündeme gelmişti.