Arda Turan'dan Arda Güler'e Fenerbahçe-Galatasaray örneği. "Saha dışı ve içi farklı"
22.10.2026 12:27
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ile ilgili açıklama yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Inter deplasmanına çıkan Shakhtar Donetsk, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.
Ukrayna ekibinin teknik direktörü Arda Turan, karşılaşmanın ardından TNT Sports'a konuştu.
Turan; hafta sonu oynanacak olan El Clasico hakkında konuşurken, Arda Güler'e de Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinden örnek verdi.
ARDA GÜLER CEVABI
"Umarım El Clasico'yu Barcelona kazanır çünkü Barça'yı çok seviyorum." diyen Arda Turan, şöyle devam etti:
"Arda Güler benim kardeşim ama ben Barcelona tarafındayım. Aynı durum Fenerbahçe ve Galatasaray için de geçerli. Arda Güler Fenerbahçe'de oynadı, Ben ise Galatasaray'da... Saha dışında o benim kardeşim ama saha içinde ben ona karşıyım."
Barcelona'nın kendisi için önemini vurgulayan Turan, "Barça benim kalbimde. Bir kulüpten daha fazlası, başka bir seviye ve felsefe... Çok büyük bir saygım var." dedi.
ARDA TURAN'IN KARİYERİ
Aktif futbolculuk kariyerini Galatasaray'da noktalayan Arda Turan, teknik direktörlük görevine Eyüpspor'da başladı.
İstanbul ekibine 14 Nisan 2023'te imza atan Turan, takımını 1. Lig'den Süper Lig'e taşıma başarısını gösterdi.
Eyüpspor ile Süper Lig'de de bir sezon geçiren Arda Turan, takımına oynattığı futbolla beğeni topladı ve sezonu tamamlamasının ardından Ukrayna Ligi ekibi Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı.
39 yaşındaki çalıştırıcı, Eyüpspor'da çıktığı 84 maçta 45 galibiyet, 14 beraberlik ve 25 yenilgi alarak 1.77'lik puan ortalaması tutturdu.
Shakhtar Donetsk'teki ilk sezonunda Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşayan Turan, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta AEK karşısında almıştı.
Genç teknik adam, Shakhtar'da çıktığı 64 maçta 42 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 2.16'lık puan ortalaması yakaladı.