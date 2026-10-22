Arda Turan'dan Arda Güler'e Fenerbahçe-Galatasaray örneği. "Saha dışı ve içi farklı"

"Umarım El Clasico'yu Barcelona kazanır çünkü Barça'yı çok seviyorum." diyen Arda Turan, şöyle devam etti:

"Arda Güler benim kardeşim ama ben Barcelona tarafındayım. Aynı durum Fenerbahçe ve Galatasaray için de geçerli. Arda Güler Fenerbahçe'de oynadı, Ben ise Galatasaray'da ... Saha dışında o benim kardeşim ama saha içinde ben ona karşıyım."

Barcelona'nın kendisi için önemini vurgulayan Turan, "Barça benim kalbimde. Bir kulüpten daha fazlası, başka bir seviye ve felsefe... Çok büyük bir saygım var." dedi.