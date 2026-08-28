Arda Turan'dan Fenerbahçe açıklaması. "En büyüklerden biri"

"Hayatım boyunca birçok maç oynadım ve antrenörlük yaptım ve dürüst olmak gerekirse kolay bir maç hatırlamıyorum. Futbol sahada belirlenir ve karşılaşacağımız her rakibin seviyesinin gayet farkındayız. Bunların hepsi güçlü bir futbol kültürüne sahip tarihi kulüpler. PSV, kendi geleneklerine sahip ilginç bir hücum takımı. AEK çok iyi gelişiyor ve Yunanistan'daki kulüp çalışmalarını çok iyi organize etmiş durumda. Slovan'ın çok iyi bir teknik direktörü ve her top için mücadele eden bir takımı var. Fenerbahçe hakkında ne diyebilirim ki? Ülkemizin en büyük kulüplerinden biri, harika bir kültüre ve birçok üst düzey oyuncunun bulunduğu harika bir kadroya sahip. Leipzig, Martin Demichelis gibi harika bir teknik direktöre sahip, aktif olarak gelişen bir kulüp. Çok ilginç bir takım. Ve Sporting, Real Madrid ve Inter'i ele alırsanız bunlar futbol tarihine geçmiş kulüpler. Yani kura çekiminden sonra hislerim değişmedi. Şampiyonlar Ligi, futbolun en yüksek seviyesi. Oyunculuk kariyerim boyunca Atletico ile finale giden yolda, grup aşamasında Juventus, ardından Milan, çeyrek finalde Barcelona, ​​yarı finalde Chelsea ve finalde Real Madrid ile karşılaştık. Gerçekten inanırsanız, her şey mümkündür. Shakhtar'da kendimize inandığımızda, her zaman neler yapabileceğimizi gösterdik. Amacımız kendimize sadık kalmak, Shakhtar futbolunu temsil etmek ve geleceğimiz ve hayallerimiz için savaşmaktır. Şampiyonlar Ligi'nde her gol ve her an belirleyici olabilir. Bu yüzden her ayrıntıya dikkat etmeli ve bu turnuvanın her anını sonuna kadar yaşamalıyız. Heyecanlıyız. Gururluyuz. Kimseden korkmuyoruz, ancak her rakibe büyük saygı duyuyoruz."