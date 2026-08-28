Arda Turan'dan Fenerbahçe açıklaması. "En büyüklerden biri"
28.08.2026 14:12
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimiyle ilgili konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi ve oynanacak maçlar belli oldu.
Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden iki ekipten biri olan Fenerbahçe, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ile eşleşmişti.
ARDA TURAN'DAN AÇIKLAMA
Geçen sezon Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşayan başarılı çalıştırıcı, kura çekiminin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İşte Turan'ın sözleri:
"DUYGUSAL OLACAK"
"Kesinlikle benim için duygusal anlamı olan birkaç karşılaşma var. Futbolculuk kariyerimde Real Madrid'e karşı büyük bir rekabetin parçası olarak birçok kez oynadım. Elbette Fenerbahçe ile de benzer bir rekabet yaşadım. Birbirimizin elinden kupalar aldık, kupa mücadelelerinde birbirimize kaybettik ve her iki kulübe karşı da birçok derbi oynadım. Bu nedenle iki karşılaşmayı da büyük bir saygıyla hatırlıyorum. Bunlar zaten kendi hikayesi olan maçlar ve umarım futbolun güzelliğiyle insanların hatırlayacağı yeni anlara sahne olurlar."
"HAKAN VE ARDA..."
"Ayrıca çok kişisel bazı bağlarım da var. Inter'de Hakan Çalhanoğlu oynuyor. O benim için yalnızca eski bir takım arkadaşım değil, neredeyse kardeşim gibi. Milli takımımızın kaptanı ve şimdi birbirimize karşı oynayacağız. Real Madrid'de ise Arda Güler var. Ülkemizin en parlak yeteneklerinden biri. Türk futbolunun umudunu ve geleceğini temsil eden, hepimizin gurur duyduğu bir isim."
"FENERBAHÇE İÇİN NE DİYEBİLİRİM Kİ?"
"Hayatım boyunca birçok maç oynadım ve antrenörlük yaptım ve dürüst olmak gerekirse kolay bir maç hatırlamıyorum. Futbol sahada belirlenir ve karşılaşacağımız her rakibin seviyesinin gayet farkındayız. Bunların hepsi güçlü bir futbol kültürüne sahip tarihi kulüpler. PSV, kendi geleneklerine sahip ilginç bir hücum takımı. AEK çok iyi gelişiyor ve Yunanistan'daki kulüp çalışmalarını çok iyi organize etmiş durumda. Slovan'ın çok iyi bir teknik direktörü ve her top için mücadele eden bir takımı var. Fenerbahçe hakkında ne diyebilirim ki? Ülkemizin en büyük kulüplerinden biri, harika bir kültüre ve birçok üst düzey oyuncunun bulunduğu harika bir kadroya sahip. Leipzig, Martin Demichelis gibi harika bir teknik direktöre sahip, aktif olarak gelişen bir kulüp. Çok ilginç bir takım. Ve Sporting, Real Madrid ve Inter'i ele alırsanız bunlar futbol tarihine geçmiş kulüpler. Yani kura çekiminden sonra hislerim değişmedi. Şampiyonlar Ligi, futbolun en yüksek seviyesi. Oyunculuk kariyerim boyunca Atletico ile finale giden yolda, grup aşamasında Juventus, ardından Milan, çeyrek finalde Barcelona, yarı finalde Chelsea ve finalde Real Madrid ile karşılaştık. Gerçekten inanırsanız, her şey mümkündür. Shakhtar'da kendimize inandığımızda, her zaman neler yapabileceğimizi gösterdik. Amacımız kendimize sadık kalmak, Shakhtar futbolunu temsil etmek ve geleceğimiz ve hayallerimiz için savaşmaktır. Şampiyonlar Ligi'nde her gol ve her an belirleyici olabilir. Bu yüzden her ayrıntıya dikkat etmeli ve bu turnuvanın her anını sonuna kadar yaşamalıyız. Heyecanlıyız. Gururluyuz. Kimseden korkmuyoruz, ancak her rakibe büyük saygı duyuyoruz."