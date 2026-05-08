Arda Turan'dan Galatasaray iddiaları için açıklama. Teknik direktörlük sorusuna cevap
08.05.2026 11:38
Son Güncelleme: 08.05.2026 11:39
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray iddialarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Crystal Palace'a elenen Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Turan, Galatasaray'da teknik direktörlük iddiaları için gelen soruya da cevap verdi.
Arda Turan'ın sözleri şu şekilde:
"KONUŞMASI RAHAT BİR KONU DEĞİL"
Soru: "Galatasaray'ın size olan ilgisiyle ilgili konuşmalar doğru mu?"
Arda Turan: "Bu benim için rahatça konuşabileceğim bir konu değil. Çünkü ben Galatasaray'ın bir evladıyım. Şu an orada harika bir teknik direktör, tarihe geçmiş bir hoca var. Ben ve yakınlarım onu her zaman destekliyoruz, aklımızdan asla böyle bir şey geçmedi. Şu an Galatasaray için en iyi seçeneğin o olduğunu düşünüyorum."
"SHAKHTAR BANA FIRSAT VERDİ"
“Shakhtar Donetsk, bana Eyüpspor sonrası bu fırsatı verdi. Şu anda tüm kalbim ve aklımla Shakhtar Donetsk'e bağlıyım. Bu formaya ayrıca bana bu takımı çalıştırma fırsatı verenlere büyük saygı duyuyorum. Profesyonel hayatta işlerin nasıl gelişeceğini asla bilemezsiniz. Ancak biz birlikte ilerliyoruz, kararları her zaman birlikte alıyoruz ve çalışma şeklimize saygı duyuyorum.”
"ASLA SIRTIMI DÖNMEM"
"Bu kulübü seviyorum, geleceğiyle ilgili büyük hayallerim var. Bana bu şans verildiyse hayatım boyunca asla sırtımı dönmem."
"ÇOCUKLAR HER ŞEYİ YAPTI"
Turnuvadan elenmeleriyle ilgili de konuşan Turan, şöyle devam etti:
"Ülkemin desteği beni mutlu ediyor. Yüzde 1 bile ihtimal olsa yarı finalde kaybetmek acı veriyor ama tarihi bir iş yaptık. Bu takımın gittiği yol doğru yol. Çocuklar her şeyi yaptı."
"FATİH TERİM DAHA AGRESİF OLABİLİRDİ"
"Fatih hocama çok teşekkür etmek isterim, buraya kadar geldi. Allah eksikliğini göstermesin, bizim için büyük bir onur. İnşallah onun gurur duyabileceği bir oyun izletmişimdir. Belki kenarda olsa hücum tarafında daha agresif olur, daha iyi çözümler üretebilirdi."