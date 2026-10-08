Arda Turan'dan itiraf: "Eşime dürüstçe anlattım"
08.10.2026 09:09
Son Güncelleme: 08.10.2026 09:18
Arda Turan, Ukrayna'daki hayatına dair açıklamalarda bulundu.
"SIĞINAĞA İNMEKTEN YORULUYORUZ"
Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Ukrayna yaşantısına dair konuştu.
“Ukrayna'da tedirginliği bıraktık.” diyen Turan, “Şöyle, ben orada nasıl yaşandığını eşime dürüstçe anlattım. Yani gerçekten elimizden gelen maksimum güvenliği alıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Turan, Ukrayna hayatı hakkkında sözlerini şöyle sürdürdü: "Alarm çalıp drone geldiği zaman makul şekilde kahvemizi içiyoruz. Bazen ığınağa inmekten yoruluyoruz Diyoruz ki ya bir şey olmaz kahve içiyoruz. Ama tabii yanlış."
"ARDA SEN DE BİRİSİN ARTIK"
Turan, "Hakikaten ben ünlüyüm dediğin an neydi?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:
"Bir Tarkan konserine gitmiştim. Tarkan sahneden 'Arda buradaymış, ona bir şarkı söyleceğim' dedi. Sen başkasın söyledi, biz yerdeyiz.
Bir de Sezen Aksu ile birlikteydik. 'Ben sizi bıraktırayım mı' diye sordum. Beraber gidiyoruz. 'Aç mısınız' dedim. Susam'dan ona bir dilli kaşarlı bir tost yedik. Sonra evine bıraktım. Onunla birlikte oturabilmek falan. O zaman dedim 'Arda sen de birisin artık'."
Youtube'da Hıtmakers kanalına konuşan Turan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim milletimiz beni sevmeye bahane arar. Halkın kızgınlığı 'Arda bizim çocuk, keşke bunu yapmasaydı' gibilerindendir. Benim belgeselimde objektif olacağım diye UEFA Kupası finalinde yaptığım asist yok. Böyle belgesel olur mu? Bunların hepsine razıyım."
Teknik direktörlük kariyerinde Eyüpspor ve Shakhtar'ı çalıştıran Arda Turan, Ukrayna ekibiyle 60 maça çıkmıştı.
Turan çıktığı bu maçlarda 2.15'likl başarı ortalaması elde etmişti.
A Milli Takım'da Montella'nın olası ayrılığı sonrası Turan'ın adı geçiyor.
TFF'nin Turan'a hem Shakhtar Donetsk'i hem de A Milli Takım'ı çalıştırması için teklif yapacağı iddia edildi.