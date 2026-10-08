Arda Turan'dan itiraf: "Eşime dürüstçe anlattım"

Turan, "Hakikaten ben ünlüyüm dediğin an neydi?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

"Bir Tarkan konserine gitmiştim. Tarkan sahneden 'Arda buradaymış, ona bir şarkı söyleceğim' dedi. Sen başkasın söyledi, biz yerdeyiz.

Bir de Sezen Aksu ile birlikteydik. 'Ben sizi bıraktırayım mı' diye sordum. Beraber gidiyoruz. 'Aç mısınız' dedim. Susam'dan ona bir dilli kaşarlı bir tost yedik. Sonra evine bıraktım. Onunla birlikte oturabilmek falan. O zaman dedim 'Arda sen de birisin artık'."