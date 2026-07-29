Arda Turan'dan tüm dünyaya mesaj. "Her yerde haykıracağım"

"Sonuç olarak kendi sahamız yok. Hiçbir zaman 20 bin, 30 bin seyircinin önünde oynamadık. 600 pas yaparken, 700 pas yaparken, 40 kere, 50 kere ceza sahasına girerken bunun ne olduğunu hissetmiyoruz bile. O yüzden seyirciyle bu oyunu oynamak çok başka bir şeydir. Hatta bazen gücünüz bittiği anda sizin yüzde 80'iniz, yüzde 90'ınız olur. Hiçbir zaman öyle bir gücümüz olmadı… Bir ofisim bile yok, çocuklarımın fotoğrafını koyacağım bir masam bile yok. Bu bile oyuncuların bir yere ait olma duygusunu ne kadar etkilediğini siz düşünün. Ama onlar buna rağmen Shakhtar ailesine muhteşem bir aidiyet gösterdiler. Kendileri için, takımı için, aileleri için her şeyi verdiler. Şampiyonluk muhteşem bir duyguydu. Hayatımda hiç unutamayacağım bir şeydi. Hem bana hem de benim gibi genç teknik direktörlere muhteşem bir öncülük ettiğini düşünüyorum bu yolculuğun."