Arda Turan'ın en zor gecesi, sığınağa koştu. Maç sonrası o anları açıkladı

"Zor bir psikoloji. Alıştım demek istemiyorum ama bununla yaşamayı öğreniyoruz sanki. Yaşamayı öğreniyoruz ama bunu kabul etmeyeceğimizi her zaman söyledim. Ukrayna'da savaş var, burada çocuklar ve insanlar ölüyor. Sonuç olarak dün gece füze atakları, bombalar, dronelar... Ne diyebilirim ki? Yani ne için olduğunu bilmiyorum ama umarım dünyaya bir an önce barış gelir. Ne için olduğunu hala anlamış değilim."