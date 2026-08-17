Arda Turan'ın en zor gecesi, sığınağa koştu. Maç sonrası o anları açıkladı
17.08.2026 16:22
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Metalist Kharkiv maçı sonrası yaşananları anlattı.
Ukrayna Premier Lig'in 3. haftasında Metalist Kharkiv ile teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.
Karşılaşma, Shakhtar'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve Arda Turan'ın ekibi 3'te 3 yaptı.
Arda Turan, mücadelenin ardından şöyle konuştu ve maç öncesi yaşanan füze saldırısında olanları anlattı:
"TAKIMLA GURUR DUYUYORUM"
"Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki öğleden sonra saat 03.30'da kuru zeminde futbol oynamak ile akşam saat 9'da Şampiyonlar Ligi'ne futbol oynamak arasında çok büyük bir fark var. Belki de hatta başka bir spor da diyebilirsiniz. Topun hızı, kayması, sahanın durumu... Ancak oyuncularım ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. İyi oynamak gerekiyorsa iyi oynuyorlar, iyi mücadele etmek gerekiyorsa iyi mücadele ediyorlar, o gün iyi savunma yapmak gerekiyorsa onu yapıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Bugün için gösterdikleri performanstan öte gösterdikleri karakter, hepsinin verdikleri mücadele için onları tebrik ediyorum."
"SIĞINAĞA İNDİM"
Soru: "Dün akşam Kiev'de füze saldırılarının seslerini duyduk. Bu şartlarda takımınızı maça nasıl hazırladınız?"
Arda Turan: "İlk başta odamdaydım, sonrasında sığınağa indim. 10-12 oyuncum oradaydım. Çocuklara ne diyebilirim ki? Onlara oynayıp oynayamayacaklarını sordum. Bunun bir bahane değil, bir gerçeklik olduğunu savaş gerçeğini kabul etmemiz gerektiğini, yorgun hissediyorlarsa gerçekten bunu anlayabileceğimi söyledim. Ona rağmen çıkıp oynamak istediler."
"NE DİYEBİLİRİM Kİ?"
"Zor bir psikoloji. Alıştım demek istemiyorum ama bununla yaşamayı öğreniyoruz sanki. Yaşamayı öğreniyoruz ama bunu kabul etmeyeceğimizi her zaman söyledim. Ukrayna'da savaş var, burada çocuklar ve insanlar ölüyor. Sonuç olarak dün gece füze atakları, bombalar, dronelar... Ne diyebilirim ki? Yani ne için olduğunu bilmiyorum ama umarım dünyaya bir an önce barış gelir. Ne için olduğunu hala anlamış değilim."