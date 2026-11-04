Arda Turan'ın sıradaki rakibi Fenerbahçe. Emre Belözoğlu ile yeniden karşı karşıyalar
04.11.2026 08:57
Son Güncelleme: 04.11.2026 08:58
Arda Turan ile Emre Belözoğlu bu kez Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek.
Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan ile Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu bu kez Süper Lig'de değil Şampiyonlar Ligi'nde rakip olacaklar.
Mücadele 25 Kasım Çarşamba saat 23.00'da İngiltere Stamford Bridge'de oynanacak.
Konu hakkında ilk açıklama 39 yaşındaki Turan'dan geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Sporting takımına 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Turan, Emre Belözoğlu ile Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılaşmanın keyfini çıkaracaklarını ifade etti.
Turan, “Emre Belözoğlu, hayatımda çok önemli bir yeri olan biri. Zaman zaman oyunculuk dönemimizde abi-kardeşlik yaşadığımız bir dostum.” dedi.
"ONLARDAN NEFRET ETMİYORUM"
Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe maçı ve Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın başına geçmesiyle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum, heyecanlı olacak. Çünkü bazı şeyleri değiştirmek istiyorum. Çocukluğumdan beri en çok rekabet etmek istediğim takım Fenerbahçe. Ve açıkça söylemek gerekirse onlardan nefret etmiyorum. Onlara karşı kötü söz söyledim, birbirimizle dalga geçtik ve rekabet ettik. Ama aslında onlardan nefret etmiyorum. Çünkü onlar benim rekabetlerimin en önemli sebebiydi, en büyük heyecanlarımı onlara karşı yaşadım.”
"BUNDAN DAHA GÜZEL NE OLABİLİR?"
"Şampiyonlar Ligi'nde de Emre abiye karşı oynamak, beraber saha kenarında Stamford Bridge'de. Bundan daha güzel ne olabilir? Sonucun ne olacağını bilmiyorum. Ama o insanlara, gençlere, çocuklara keyifli bir maç izletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı düşünüyorum.
Onun için de, ailesi için de her zaman en iyisini diliyorum, çocukları benim yeğenlerim gibi. Muhteşem, keyifli bir maç olacak. Gurur duyacağımız bir an olacak. Skor ne olursa olsun, hayatımdaki en güzel anılardan biri olarak kenara koyacağım."
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI VE BELÖZOĞLU'NUN BAŞARILARI
Fenerbahçe'de kulübe eski takım kaptanına emanet edilmişti.
Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörünü "Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, yuvana hoş geldin" sözleriyle duyurmuştu.
Futbolculuğunda sarı-lacivertli formayı 227 maçta giyip koluna kaptanlık pazubandını da geçiren Belözoğlu, Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı ikişer kez kazanmıştı.
Antrenörlük kariyerine Fenerbahçe'de geçici teknik direktörük yaparak başlayan Belözoğlu, 2020-21 sezonu-nun sonunda çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşamıştı.
Son olarak çalıştırdığı Kasımpaşa'yı 10. haftanın sonunda Fenerbahçe'nin 1 puan üzerinde 5. sıraya taşıyan Belözoğlu;; Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor'u da çalıştırmıştı.
SON KARŞILAŞMALARI
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 37. haftasında Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor'u ağırlamıştı.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Eyüpspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Muhabirin "Yaşlarınız yakın ancak..." cümlesinde araya giren Emre Belözoğlu "Yaşlarımız yakın deme, üzülmesin." şeklinde konuşmuştu.
Arda Turan ise "Benden daha iyi gösteriyorsun." diye bir cevap verince Belözoğlu'ndan "Dışı seni, içi beni yakar." yanıtını almıştı.
Arda Turan ise esprili bir şekilde "Buraya edit yaparlar, arkaya müzik koyarlar." demişti.