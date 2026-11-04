Arda Turan'ın sıradaki rakibi Fenerbahçe. Emre Belözoğlu ile yeniden karşı karşıyalar

"Şampiyonlar Ligi'nde de Emre abiye karşı oynamak, beraber saha kenarında Stamford Bridge'de. Bundan daha güzel ne olabilir? Sonucun ne olacağını bilmiyorum. Ama o insanlara, gençlere, çocuklara keyifli bir maç izletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı düşünüyorum.

Onun için de, ailesi için de her zaman en iyisini diliyorum, çocukları benim yeğenlerim gibi. Muhteşem, keyifli bir maç olacak. Gurur duyacağımız bir an olacak. Skor ne olursa olsun, hayatımdaki en güzel anılardan biri olarak kenara koyacağım."