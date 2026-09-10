"Arda Turan'la yeni temas" Spor gazetelerinde ve manşetlerde bugün neler var? (10 Eylül 2026)
10.09.2026 08:45
Spor dünyasında 10 Eylül Çarşamba sabahı hareketli başladı. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika haberleri, gazete manşetleri ve günün öne çıkan spor sayfaları.
"ARDA TURAN'LA YENİ TEMAS" - FANATİK
Trabzonspor'da teknik direktör arayışında birçok önemli isim masaya yatırılırken, Arda Turan ismi yeniden öne çıktı. Yönetimin, Avrupa mesaisinin ardından bu isimle yeni bir temas kurmayı planladığı belirtildi.
Bordo-Mavililerde bir süredir gündemde olan Turan konusunda yönetimin, PSV maçının ardından yeniden görüşme yapmayı planladığı belirtildi.
"KADIKÖY’DE YAK ROMA’YI" - POSTA
Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde sahne alıyor. Rakip Serie A’nın lideri Roma... Kanarya evinde güçlü rakibini devirerek dev arenaya 3 puanla başlamayı hedefliyor.
Roma, Serie A’ya 3’te 3 yaparak başladı ve lider durumda. Kanarya da taraftarı önünde kaybettiği Beşiktaş derbisinin ardından Roma’yı mağlup ederek hem camianın moralini yükseltmeyi hem de 3 puanı hedefliyor.
"VLAHOVİC PANİĞİ" - SABAH
‘Hakaret’ gerekçesiyle 41. maddeden tedbirsiz sevk edilen Sırp forvet, 2 ila 5 maç cezayla karşı karşıya. Siyah-beyazlılar, men çıkarsa zaman kaybetmeden Tahkim Kurulu’na itiraz başvurusu gerçekleştirecek.
Yarın Erzurumspor'u konuk edecek Kartal, 17 Eylül'de Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı ağırlayacak. 3 gün sonra da Amed deplasmanına çıkacak.
FENERBAHÇE'YE STAT MÜJDESİ - HÜRRİYET
Fenerbahçe stadyumun kapasitesini 64 bin kişiye çıkarıyor.
Stadın kapasitesini 16 bin kişi artıracak proje 1 yılda tamamlanacak ve 50 milyon Euro harcanacak. Yeni tribünler her yıl 25 milyon euro kazandıracak.