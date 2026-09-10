"Arda Turan'la yeni temas" Spor gazetelerinde ve manşetlerde bugün neler var? (10 Eylül 2026)

Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde sahne alıyor. Rakip Serie A’nın lideri Roma... Kanarya evinde güçlü rakibini devirerek dev arenaya 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Roma, Serie A’ya 3’te 3 yaparak başladı ve lider durumda. Kanarya da taraftarı önünde kaybettiği Beşiktaş derbisinin ardından Roma’yı mağlup ederek hem camianın moralini yükseltmeyi hem de 3 puanı hedefliyor.