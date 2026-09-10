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"Arda Turan'la yeni temas" Spor gazetelerinde ve manşetlerde bugün neler var? (10 Eylül 2026)

10.09.2026 08:45

NTV - Haber Merkezi

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Spor dünyasında 10 Eylül Çarşamba sabahı hareketli başladı. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika haberleri, gazete manşetleri ve günün öne çıkan spor sayfaları.

"ARDA TURAN'LA YENİ TEMAS" - FANATİK
NTV

"ARDA TURAN'LA YENİ TEMAS" - FANATİK

Trabzonspor'da teknik direktör arayışında birçok önemli isim masaya yatırılırken, Arda Turan ismi yeniden öne çıktı. Yönetimin, Avrupa mesaisinin ardından bu isimle yeni bir temas kurmayı planladığı belirtildi.

 

Bordo-Mavililerde bir süredir gündemde olan Turan konusunda yönetimin, PSV maçının ardından yeniden görüşme yapmayı planladığı belirtildi.

"KADIKÖY’DE YAK ROMA’YI" - POSTA 1
Anadolu Ajansı

"KADIKÖY’DE YAK ROMA’YI" - POSTA

Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde sahne alıyor. Rakip Serie A’nın lideri Roma... Kanarya evinde güçlü rakibini devirerek dev arenaya 3 puanla başlamayı hedefliyor.

 

Roma, Serie A’ya 3’te 3 yaparak başladı ve lider durumda. Kanarya da taraftarı önünde kaybettiği Beşiktaş derbisinin ardından Roma’yı mağlup ederek hem camianın moralini yükseltmeyi hem de 3 puanı hedefliyor.

"VLAHOVİC PANİĞİ" - SABAH 2
Anadolu Ajansı

"VLAHOVİC PANİĞİ" - SABAH

‘Hakaret’ gerekçesiyle 41. maddeden tedbirsiz sevk edilen Sırp forvet, 2 ila 5 maç cezayla karşı karşıya. Siyah-beyazlılar, men çıkarsa zaman kaybetmeden Tahkim Kurulu’na itiraz başvurusu gerçekleştirecek.

 

Yarın Erzurumspor'u konuk edecek Kartal, 17 Eylül'de Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı ağırlayacak. 3 gün sonra da Amed deplasmanına çıkacak.

FENERBAHÇE'YE STAT MÜJDESİ - HÜRRİYET 3
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE'YE STAT MÜJDESİ - HÜRRİYET

Fenerbahçe stadyumun kapasitesini 64 bin kişiye çıkarıyor.

 

Stadın kapasitesini 16 bin kişi artıracak proje 1 yılda tamamlanacak ve 50 milyon Euro harcanacak. Yeni tribünler her yıl 25 milyon euro kazandıracak.