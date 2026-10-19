Arda Güler, İspanya'yı ayağa kaldırdı. "Jeneriklik bir başyapıt"
19.10.2026 00:55
Son Güncelleme: 19.10.2026 00:59
La Liga'da Real Madrid, Arda Güler'in harika bir golle Bernabeu Stadı'nı ayağa kaldırdığı maçta Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. İspanyol basını Arda Güler'in golünü "başyapıt" ilan etti.
GOL PERDESİNİ AÇAN İSİM OLDU
La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Sevilla'yı 34-1 yenerken sonuçtan çok Arda Güler'in harika golü gazete manşetlewrine taşındı. Maçın 30. dakikasında ceza sahası dışından topn gelişine inanılmaz bir şut çıkaran Arda Güler, Sevilla kalecisni çaresiz bıraktı ve Real Madrid adına gol perdesinı açtı. Real Madrid'in diğer golleri M'Bappe (2) ve Diomande'den geldi. Sevilla'nın sayısını ise Bueno kaydetti.
21 yaşındaki milli futbolcu, LaLiga'da bu sezon ilk 9 haftada 2. golüne imza attı. Arda 78'inci dakikada alkışlar arasında yerini Camavinga'ya bıraktı.
MARCA: "SOL AYAĞIYLA HARİKA, KUSURSUZ BİR ŞUT ÇIKARDI"
Arda Güler'in, ceza sahası dışından gelişine attığı muhteşem gol İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.
İşte yorumlardan öne çıkanlar:
MARCA: “Bernabeu'da Arda Güler resitali. Türk oyuncu, ceza sahası çizgisi üzerinden sol ayağıyla öyle harika ve kusursuz bir şut çıkardı ki topun sağ üst köşeye gidişini izlemek tam bir görsel şölendi. Bu gol, Real Madrid'in hücum hatlarındaki kilidi açan an oldu.”
AS: JENERİKLİK BİR BAŞYAPIT
AS: “Arda Güler'den jeneriklik bir başyapıt! Topun gelişine yaptığı o vuruş, sadece büyük dahilerin sahip olabileceği bir soğukkanlılık ve teknik barındırıyor. Jose Mourinho'nun ona ilk 11'de şans vererek ne kadar doğru bir karar aldığı bu golle bir kez daha kanıtlandı.”
DEFANSA CENTRAL: BERNABEU TRİBÜNLERİ BÜYÜLENDİ
Defensa Central: "Arda, Sevilla karşısında adeta bir sanat eseri bıraktı. Maç öncesinde hakkındaki tartışmalara ve Mourinho'nun üzerindeki baskıya sahada en iyi bildiği şeyle, yani büyüleyici sol ayağıyla yanıt verdi. Bernabeu tribünleri golün ardından kelimenin tam anlamıyla büyülendi."