Arda Güler, İspanya'yı ayağa kaldırdı. "Jeneriklik bir başyapıt"

AS: “Arda Güler'den jeneriklik bir başyapıt! Topun gelişine yaptığı o vuruş, sadece büyük dahilerin sahip olabileceği bir soğukkanlılık ve teknik barındırıyor. Jose Mourinho'nun ona ilk 11'de şans vererek ne kadar doğru bir karar aldığı bu golle bir kez daha kanıtlandı.”