Arda'nın frikik golü Avrupa medyasını çıldırttı. "Roberto Carlos bile gurur duyardı"

Milli yıldızımız Arda Güler'in Belçika'ya attığı frikik golü başta İspanya olmak üzere Avrupa basınında geniş yer buldu ve Lionel Messi, Roberto Carlos, David Beckham gibi serbest vuruş ustaları ile aynı kefeye konuldu.

İşte yorumlar:

MARCA gazetesi, Arda'nın serbest vuruştan attığı golü Lionel Messi'nin 2019 yılında Liverpool'a attığı unutulmaz frikik golüne benzetti. Gazete, bu vuruşu "Messi gibi Güler" ve "2019'daki Messi'yi hatırlatan frikik golü" ifadeleriyle manşetlerine taşıdı.

Diario AS gazetesi, Arda'nın vuruşunu David Beckham'ın ikonik serbest vuruşlarıyla kıyasladı. Haberde "Tanrım! Güler'den kendi evinden attığı çılgın bir frikik golü" ve "Tam David Beckham tarzı bir vuruş" yorumlarına yer verildi.

Katalan spor gazetesi Mundo Deportivo, Arda Güler'in uzak mesafeden mükemmel bir falsoyla topu tam çatala gönderdiğini yazdı. Gazete, maçın sonucuna atıfta bulunarak "Belçika, Arda Güler'in başyapıtını etkisiz hale getirdi" başlığını kullandı.

İspanya'nın önde gelen spor radyolarından Cadena SER, Arda'nın Real Madrid'deki yükselen formunu milli takıma da taşıdığını vurguladı. Radyo yorumunda, çerçeveletilecek güzellikteki bu frikik golünün sosyal medyada gündem olarak futbol dünyasını salladığını belirtti.