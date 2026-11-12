Arda'nın frikik golü Avrupa medyasını çıldırttı. "Roberto Carlos bile gurur duyardı"
12.11.2026 23:59
Son Güncelleme: 13.11.2026 00:34
Arda Güler'in frikik golü Messi, David Beckham, Roberto Carlos gibi efsanelerle mukayese edilirken Belçika basını milli yıldızımız için "Real Madrid'in küçük dahisi" başlığını attı.
"ARDA GÜLER'İN KENDİ EVİNDEN ATTIĞI ÇILGIN BİR FRİKİK GOLÜ"
Milli yıldızımız Arda Güler'in Belçika'ya attığı frikik golü başta İspanya olmak üzere Avrupa basınında geniş yer buldu ve Lionel Messi, Roberto Carlos, David Beckham gibi serbest vuruş ustaları ile aynı kefeye konuldu.
İşte yorumlar:
MARCA gazetesi, Arda'nın serbest vuruştan attığı golü Lionel Messi'nin 2019 yılında Liverpool'a attığı unutulmaz frikik golüne benzetti. Gazete, bu vuruşu "Messi gibi Güler" ve "2019'daki Messi'yi hatırlatan frikik golü" ifadeleriyle manşetlerine taşıdı.
Diario AS gazetesi, Arda'nın vuruşunu David Beckham'ın ikonik serbest vuruşlarıyla kıyasladı. Haberde "Tanrım! Güler'den kendi evinden attığı çılgın bir frikik golü" ve "Tam David Beckham tarzı bir vuruş" yorumlarına yer verildi.
Katalan spor gazetesi Mundo Deportivo, Arda Güler'in uzak mesafeden mükemmel bir falsoyla topu tam çatala gönderdiğini yazdı. Gazete, maçın sonucuna atıfta bulunarak "Belçika, Arda Güler'in başyapıtını etkisiz hale getirdi" başlığını kullandı.
İspanya'nın önde gelen spor radyolarından Cadena SER, Arda'nın Real Madrid'deki yükselen formunu milli takıma da taşıdığını vurguladı. Radyo yorumunda, çerçeveletilecek güzellikteki bu frikik golünün sosyal medyada gündem olarak futbol dünyasını salladığını belirtti.
"TÜRKİYE'NİN MÜCEVHERİ SANSASYONEL BİR VURUŞLA LAMMENS'İ AVLADI"
Fransız spor basınının amiral gemisi L'Equipe, Arda'nın vuruşunu "Arda Güler'den Belçika karşısında süper frikik" başlığıyla okurlarına sundu.
Spor portalı Sports.fr, Türkiye'nin mücevheri olarak tanımladığı Arda'nın 25 metreyi aşan mesafeden kaleci Senne Lammens'i avladığını yazdı. Haberde, vuruşun kalitesi için "sansasyonel frikik" ve "muhteşem vuruş" ifadeleri kullanıldı.
"LAMMENS'İN DÜNYA KLASINDAKİ BU GOLE YAPACAK BİR ŞEYİ YOKTU"
Belçika'nın önde gelen gazetelerinden La Libre Belgique, Arda Güler'den "Real Madrid'in küçük dahisi" sözleriyle bahsetti. Gazete, kaleci Senne Lammens'in uzanmasına rağmen bu "dünya klasındaki gole" yapabileceği hiçbir şey olmadığını vurguladı.
Belçika ve Hollanda futbolunu yakından takip eden VoetbalNieuws, Mark van Bommel yönetimindeki Belçika'ya atılan bu golü "mutlak bir dünya golü" olarak nitelendirdi. Real Madrid'in solak yıldızının serbest vuruşu eşsiz bir teknikle ağlara gönderdiği ifade edildi.
"NE GOL AMA. 21 YAŞINDAKİ ARDA GÖZ KAMAŞTIRICI BİR GOL ATTI"
İngiltere ve ABD'de futbol kültürünün popüler yayınlarından Men in Blazers, golü "Arda Güler'den ne vuruş ama" başlığıyla paylaştı. Yayın organı, 21 yaşındaki Arda'nın Belçika karşısında "göz kamaştırıcı" bir frikik golüne imza attığını belirtti.
İngilizce yayın yapan uluslararası futbol sayfaları ise golün mesafesine ve topun gidiş açısına dikkat çekerek, "Roberto Carlos bile bu vuruşla gurur duyardı" yorumlarıyla golü futbolseverlere aktardı.