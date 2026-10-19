Arda'nın golü sonrası tartışma başladı. "Televizyon yayınında görülmeyen şeyler"

Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü:



“Dört gol yiyerek kaybeden bir teknik direktöre aslında var olmayan bir olay hakkında dört veya beş soru sorulması onun için harika bir şey, çünkü ona başka bir şeyden bahsetme fırsatı veriyor. Hep şüphe içinde kalıyoruz, belki de bunu gösterecek başka kameralar vardır. Ama şu ana kadar hiçbir şey yok.”