Arda'nın golü sonrası tartışma başladı. "Televizyon yayınında görülmeyen şeyler"
19.10.2026 09:42
İlk 11'de başladığı mücadelede Real Madrid adına maçın ilk golünü kaydeden Arda Güler'in golünden önce yaptığı hareket tartışmaları beraberinde getirdi.
ARDA MAÇIN KİLİDİNİ AÇTI
İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in 1 gol attığı maçta Sevilla'yı 4-1 mağlup etti.
LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Sevilla karşısında 30. dakikada öne geçti. Ceza sahası dışından bir şut çıkaran Arda, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 21 yaşındaki milli futbolcu, LaLiga'da bu sezon ilk 9 haftada 2. golüne imza attı.
Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe, 36. dakikada farkı ikiye çıkardı ve Real Madrid, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Mbappe, 63. dakikadaki penaltı golüyle takımını 3-0 öne geçirdi ve maçtaki 2. golünü attı.
Sevilla, 80. dakikada Manuel Bueno'nun golüyle farkı ikiye indirse de Real Madrid, 82. dakikada Yan Diomande'nin golüyle skoru 4-1'e getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Real Madrid, Sevilla'yı 4-1 yendi.
GOL ÖNCESİ HAREKETİ GÜNDEM OLDU
Arda'nın golden önce rakibiyle ikili mücadelesinde yaptığı hareket maç sonrasında polemiklere neden oldu.
Real Madrid ve Sevilla cephesinden sert açıklamalar peş peşe geldi. Mourinho, Arda'yı savundu.
"ÖFKELİYİZ"
Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia Plaza maç sonunda hakeme ve Arda'nın hareketine tepki gösterdi.
Pozisyon sonrası VAR'ın neden hakemi çağırmadığını sorgulayan Garcia, El Clasico göndermesi yaptı.
“Belki de El Clasico'ya dokuz puan farkla gitmemeleri içindir.” diyen Garcia, "Bu yüzde 100 çok net bir VAR pozisyonu, öfkeliyiz." açıklamasında bulundu.
"TELEVİZYON YAYININDA GÖRÜLMEYEN ŞEYLER"
Jose Mourinho, gelimelerin ardından Arda'yı savunarak ekibinden görüntüyü istediğini ancak bir problem göremediklerini ifade etti.
Mourinho, “Televizyondan ve televizyon yayınında görülmeyen şeyleri görmeyi sağlayan taktik kameraya sahip olan analistlerimden görüntüler istedim ama hakkında konuştukları ve rahatsız olduklarını iddia ettikleri dair hiçbir görüntü göremedim.” dedi.
Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dört gol yiyerek kaybeden bir teknik direktöre aslında var olmayan bir olay hakkında dört veya beş soru sorulması onun için harika bir şey, çünkü ona başka bir şeyden bahsetme fırsatı veriyor. Hep şüphe içinde kalıyoruz, belki de bunu gösterecek başka kameralar vardır. Ama şu ana kadar hiçbir şey yok.”
SIRADA AVRUPA VE DERBİ VAR
Bu sezon 7. kez galip elen Real Madrid, yenilgisiz lider Barcelona'yı 6 puan geriden takip etmeyi sürdürdü.
Jose Mourinho'nun öğrencileri hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i ağırlayacak.
Hafta sonunda ise El Clasico'da ezeli rakibi Barcelona'ya konuk olacak.