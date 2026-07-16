Arjantin finale çıktı, maç sonunda açılan pankart İngilizleri çıldırttı. Siyasi mesaj

İngiltere'nin kendi egemenliğinde olduğunu belirttiği, Arjantin'in ise adaların 3 Ocak 1883'te İngilizler tarafından işgal edildiğini söylemesi, iki ülke arasındaki maçları siyasi noktaya da taşıyor.

Arjantin'in İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği mücadelenin ardından Arjantin soyunma odasında futbolcuların galibiyeti "Muchachos" tezahüratı yaparak kutlaması İngiliz medyasında yer almıştı.