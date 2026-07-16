Arjantin finale çıktı, maç sonunda açılan pankart İngilizleri çıldırttı. Siyasi mesaj
16.07.2026 00:44
Son Güncelleme: 16.07.2026 00:47
Arjantin'in Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi mağlup ettiği maçın ardından açılan pankart dikkat çekti.
2026 FIFA Dünya Kupsı yarı finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi.
"Tangocular", Atlanta Stadı'nda oynanan müsabakada 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından iki ülke arasındaki "Falkland Adaları (Malvinas)" kavgasını ateşleyecek bir pankart açıldı.
"MALVINAS ADALARI, ARJANTİN'İNDİR"
Arjantinli futbolcular, tribünden aldıkları "Malvinas Adaları (Falkland), Arjantin’indir." yazılı pankartı açtı.
KAVGANIN PERDE ARKASI
İngiltere ile Arjantin arasında oynanan maçlar, iki ülke arasında uzun yıllardır süren "Falkland Adaları (Malvinas)" kavgasını da körüklüyor.
İngiltere'nin kendi egemenliğinde olduğunu belirttiği, Arjantin'in ise adaların 3 Ocak 1883'te İngilizler tarafından işgal edildiğini söylemesi, iki ülke arasındaki maçları siyasi noktaya da taşıyor.
Arjantin'in İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği mücadelenin ardından Arjantin soyunma odasında futbolcuların galibiyeti "Muchachos" tezahüratı yaparak kutlaması İngiliz medyasında yer almıştı.
Tezahüratta Diego Maradona ve Lionel Messi'yi onurlandıran sözler bulunurken, Falkland Adaları da anılıyor.