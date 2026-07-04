Arjantin, sürprize izin vermedi. Yeşil Burun Adaları'nı eleyerek son 16'ya kaldı

59. dakikada Yeşil Burun Adaları, eşitliği yakaladı. Iğdır FK'dan Mendes'in pasını kale alanı çaprazında kontrol eden Duarte, sağ ayağının üstüyle beklemeden vuruşunu yaptı ve yerden giden top uzak direğin dibinde ağlarla buluştu ve maçta 1-1 eşitlik sağlandı. Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

92. dakikada Arjantin, 2-1 öne geçti. Messi'nin sol kanattan kullandığı kornede Mac Allister'ın kafasından seken topu ceza alanında kontrol eden Martinez, sol ayağıyla yakın köşeye sert vurdu ve topu tavana asarak takımını yeniden öne geçirdi.

103. dakikada Yeşil Burun Adaları'nda Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, turnuvada şimdiye kadar atılan en güzel gollerden birine imzasını attı ve skora tekrar dengeyi getirdi.



Samedo'nun pasını alan Cabral, sol çaprazdan ceza alanı yan çizgisine hareketlendi ve ceza alanına girer girmez uzak köşeye sağ ayağıyla vurdu ve Martinez'in müdahale edemediği top, çataldan ağlarla buluştu ve maçta 2-2'lik eşitlik sağlandı.