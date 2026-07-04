Arjantin, sürprize izin vermedi. Yeşil Burun Adaları'nı eleyerek son 16'ya kaldı
04.07.2026 03:45
Son Güncelleme: 04.07.2026 04:18
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi uzatma devresinde 3-2 kazanan Arjantin üst tura çıktı. Arjantin'in yıldızı Lionel Messi ise bir rekor daha kırmayı başardı.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde Arjantin ile Yeşil Burun Adaları, Miami Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Arjantin, 29. dakikada Messi ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Lisandro Martinez'in uzun gönderdiği topa ceza alanı sağ çaprazında indiren Messi, sol ayağıyla bekletmeden vuruşunu yaptı ve kaleci Vozinha'nın üzerinden topu filelerle buluşturdu.
Karşılaşmanın ilk devresi bu sonuçla kapandı.
59. dakikada Yeşil Burun Adaları, eşitliği yakaladı. Iğdır FK'dan Mendes'in pasını kale alanı çaprazında kontrol eden Duarte, sağ ayağının üstüyle beklemeden vuruşunu yaptı ve yerden giden top uzak direğin dibinde ağlarla buluştu ve maçta 1-1 eşitlik sağlandı. Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.
92. dakikada Arjantin, 2-1 öne geçti. Messi'nin sol kanattan kullandığı kornede Mac Allister'ın kafasından seken topu ceza alanında kontrol eden Martinez, sol ayağıyla yakın köşeye sert vurdu ve topu tavana asarak takımını yeniden öne geçirdi.
103. dakikada Yeşil Burun Adaları'nda Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, turnuvada şimdiye kadar atılan en güzel gollerden birine imzasını attı ve skora tekrar dengeyi getirdi.
Samedo'nun pasını alan Cabral, sol çaprazdan ceza alanı yan çizgisine hareketlendi ve ceza alanına girer girmez uzak köşeye sağ ayağıyla vurdu ve Martinez'in müdahale edemediği top, çataldan ağlarla buluştu ve maçta 2-2'lik eşitlik sağlandı.
111. dakikada Arjantin, 3-2 öne geçti. Arjantin'in sol kanattan kazandığı kornerde Messi'nin ortaya çevirdiği topa kale alanı ön çizgisinden Romero kafayı vurdu ve top uzak köşeden Borges'e de çarparak ağlarla buluştu.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Arjantin, uzatmaların ardından Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 yenerek son 16 turuna çıktı.
MESSİ'DEN BİR REKOR DAHA
Arjantin'in 39 yaşındaki yıldızı Lionel Messi, Yeşil Burun Adaları karşısında attığı golle kendisine ait turnuvada tüm zamanların gol krallığı rekorunu geliştirdi.
Maçta 1 gol atan Messi, Dünya Kupası tarihinde tüm zamanların gol krallığı yarışında ise 20 golle zirvede yer alıyor.
Ayrıca Messi, Dünya Kupası tarihinde 30 maça çıkan ilk oyuncu oldu.
YEŞİL BURUN ADALARI'NDA TÜRKİYE'DEN 4 FUTBOLCU
Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez mücadele ettiği turnuvada 3 grup maçında da berabere kalarak namağlup şekilde son 32 turu maçına çıktı.
Türkiye'deki liglerden 4 futbolcu da Yeşil Burun Adaları'nda forma giyiyor. Trabzonspor'dan Wagner Pina ve Sidny Lopes Cabral, RAMS Başakşehir'den Nuno Da Costa ve Iğdır FK'dan Ryan Mendes, milli takım kadrosunda bulunuyor.
Karşılaşmaya, Cabral, Da Costa ve Mendes ilk 11'de başladı. Pina ise süre almadı.