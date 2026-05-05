Arsenal-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dev karşılaşma
05.05.2026 13:38
Son Güncelleme: 05.05.2026 13:47
Aydın Kayar
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu rövanş maçında sahasında İspanya'nın güçlü ekibi Atletico Madrid ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi yarı final etabı ilk maçında deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Arsenal, taraftarı önünde rövanşı almak ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmek istiyor. Arsenal-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ARSENAL-ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Arsenal-Atletico Madrid arasındaki oynanacak olan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı 5 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak. Londra'daki Emirates Stadyumu'ndaki kritik müsabaka saat 22.00'de başlayacak.
Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Eze, Saka, Gyökeres, Martinelli
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri, Simeone, Koke, Cardoso, Lookman, Alvarez, Griezmann
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU SEZONKİ 3. MAÇ
Bu sezon Arsenal ile oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçını da kazanamayan Atletico'nun, bir sezonda 3 kez karşılaşıp mağlup edemediği son rakibi Real Madrid olmuştu. Arsenal bu sezon Atletico Madrid'e karşı 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
ARSENAL, İSPANYOLLARA KAYBETMİYOR
İspanya takımlarıyla oynadığı son sekiz Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Arsenal, bu karşılaşmalardan 7 galibiyet 1 beraberlik aldı.
Arsenal, Chelsea'nin (Mart 2006-Nisan 2014 arasında 16 maç) ardından İspanyol rakiplere karşı en uzun yenilmezlik serisi yakalayan takım olmak istiyor.