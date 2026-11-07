Arsenal'e de tek golle boyun eğdi. Hull City'nin galibiyet hasreti 8 maça çıktı
07.11.2026 20:18
Premier Lig'de son galibiyetini 29 Ağustos'ta Coventry deplasmanında alan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City lider Arsenal'e de kaybetti ve kazanamama serisini 8 maça çıkardı.
Reuters
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'de galibiyete hasret kaldı. Sezona iyi başlayan ve 3 maçta 7 puan toplayan Hull City, 29 Ağustos'ta Coventry deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetten beri 3 puan alamadı.
Reuters
Son olarak Premier Lig lideri Arsenal'e deplasmanda 1-0 yenilen Hull City, 8 maçlık seride 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 10. hafta sonunda 11 puanda kaldı.
Reuters
Arsenal'e 3 puanı getiren golü 72. dakikada Odegaard attı ve takımına üst üste 5. galibiyeti getirdi.