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Arsenal'e de tek golle boyun eğdi. Hull City'nin galibiyet hasreti 8 maça çıktı

07.11.2026 20:18

Volkan Üstüyıldız

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Premier Lig'de son galibiyetini 29 Ağustos'ta Coventry deplasmanında alan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City lider Arsenal'e de kaybetti ve kazanamama serisini 8 maça çıkardı.

Arsenal'e de tek golle boyun eğdi. Hull City'nin galibiyet hasreti 8 maça çıktı
Reuters

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'de galibiyete hasret kaldı. Sezona iyi başlayan ve 3 maçta 7 puan toplayan Hull City, 29 Ağustos'ta Coventry deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetten beri 3 puan alamadı.

Arsenal'e de tek golle boyun eğdi. Hull City'nin galibiyet hasreti 8 maça çıktı 1
Reuters

Son olarak Premier Lig lideri Arsenal'e deplasmanda 1-0 yenilen Hull City, 8 maçlık seride 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 10. hafta sonunda 11 puanda kaldı.

Arsenal'e de tek golle boyun eğdi. Hull City'nin galibiyet hasreti 8 maça çıktı 2
Reuters

Arsenal'e 3 puanı getiren golü 72. dakikada Odegaard attı ve takımına üst üste 5. galibiyeti getirdi.