Asensio Roma maçında oynayacak mı? İsmail Kartal son durumu açıkladı

"HER BİR OYUNCUMUZ ÇOK KIYMETLİ"

İsmail Kartal, kadrolarındaki bütün futbolcuların çok kıymetli olduğunu söyledi.

İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun sakatlığının devam ettiğini dile getiren Kartal, "Elimizde 25 tane çok değerli oyuncu var. Her oyuncumuz çok kıymetli. Oyuncuların Asensio'yu ve Guendouzi'yi aratmayacaklarını düşünüyorum." dedi.

Kartal, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katıldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek "Bunu hep beraber başardık. Yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Oyuncular da çok heyecanlı. Hepsi elinden geleni yapacaktır. Yarın asıl önemli olan isimler veya sistem olmayacak. Herkes yüreğini ortaya koyacaktır. Kendimden ve oyuncularımdan eminim." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Kartal, "Onlar varsa biz de varız. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Onlara minnettarız. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu bir Şampiyonlar Ligi ve strateji maçı. Taraftarın bunun bilincinde olması gerekir. Oyunun bitiş düdüğüne kadar hep beraber mücadele etmeliyiz." yorumunu yaptı.