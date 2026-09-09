"Aslan'ın ligi başlıyor" Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (9 Eylül 2026 spor haberleri)

Beşiktaş, hasret kaldığı yırtıcı santrafora Sırp forvetin gelişiyle kavuştu.

Italiano ile yeniden bir araya geldikten sonra kendini bulan 26 yaşındaki oyuncu, şimdiden taraftarın gönlünce taht kurdu.

Vlahovic, ilk 11'de yer aldığı Çorum ve Fenerbahçe maçlarında 4 gol attı.