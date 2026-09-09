"Aslan'ın ligi başlıyor" Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (9 Eylül 2026 spor haberleri)
09.09.2026 06:24
9 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
"ASLAN'IN LİGİ BAŞLIYOR" - FANATİK
Galatasaray için büyük yürüyüş yeniden başlıyor. Aslan, Devler Ligi'nde ilk ateşi bu gece Sporting deplasmanında yakacak.
Dev sınav öncesi Osimhen ve Lemina'nın yokluğu Okan Buruk'un elini zayıflatıyor.
Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasarayi Sporting'i evinde devirip Avrupa'ya zaferle başlamak istiyor.
"ROMA'YA KARŞI GÜÇLÜ ORTA SAHA" - MİLLİYET
Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, cezalı Guendouzi'nin yokluğunda orta sahayı Kante-İsmail-Bartuğ üçlüsünden oluşturmayı planlıyor.
İrfan Can Kahveci'nin beklentilere yanıt verememesi ve Roman'nın hücum performansı nedeniyle orta sahanın üç enerjik oyuncuyla güçlü tutulması düşünülüyor.
"VLAHOVİC GELDİ DERTLER BİTTİ" - POSTA
Beşiktaş, hasret kaldığı yırtıcı santrafora Sırp forvetin gelişiyle kavuştu.
Italiano ile yeniden bir araya geldikten sonra kendini bulan 26 yaşındaki oyuncu, şimdiden taraftarın gönlünce taht kurdu.
Vlahovic, ilk 11'de yer aldığı Çorum ve Fenerbahçe maçlarında 4 gol attı.