Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet için sahada
11.10.2026 15:05
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde deplasmanda İngiltere'nin zorlu ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Roma ile berabere kalan Fenerbahçe, Aston Villa'yı yenmek istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda tarih yazmak için Aston Villa ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman?
ASTON VİLLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında dün deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen sarı-lacivertli takım, İngiltere'de yapılacak müsabaka öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, paslaşmanın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular, günü yenilenmeyle geçirdi.
Fenerbahçe, Aston Villa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
ASTON VİLLA'DA SOL BEK YOK
Kasım ayının sonlarına doğru sahalara dönmesi beklenen Maatsen'in ardından Ruggeri'nin de sakatlanmasıyla birlikte Aston Villa'da orijinal sol bek kalmadı.
İngiliz ekibi, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'yi konuk edecek.