Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
13.10.2026 09:59
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde deplasmanda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Peki, Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa karşısında galibiyet arayacak. Villa Park'ta zorlu Aston Villa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ASTON VİLLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Villa Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE 1, ASTON VİLLA 3 PUANDA
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe, ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.
Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında tek oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında muhtemel ilk 11'i ise şöyle:
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Muric