Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa karşısında galibiyet arayacak. Villa Park'ta zorlu Aston Villa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?