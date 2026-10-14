Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi
14.10.2026 13:08
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Türk futbolseverler Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşmasını beklemeye başladı. Aston Villa-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Aston Villa-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Aston Villa'ya konuk olacak olan Fenerbahçe, bu sezon kendi liginde zor günler geçiren rakibi karşısında 3 puan almak ve Şampiyonlar Ligi'nde avantaj sağlamak istiyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımında muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ASTON VİLLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba akşamı İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Villa Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE PUANINI 4'E YÜKSELTMEK İSTİYOR
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe, ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.
Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçe, bu sezon Premier Lig'de kötü günler geçiren ve 6 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan rakibi Aston Villa karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe, Aston Villa karşısında kazanması halinde puanını 4'e yükseltecek ve play-off'lar için avantaj elde edebilecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Aston Villa: Suzuki, Cash, Lindelöf, Torres, Ruggeri, Kamara, Gomes, McGinn, Buendia, Manzambi, Jackson
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Muric
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 42. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda bu akşam 42. müsabakasını oynayacak.
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 41 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 7 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı.
İstanbul temsilcisi, rakip filelere 43 gol atarken kalesinde 71 gole engel olamadı.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında tek oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.