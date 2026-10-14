Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi

Aston Villa-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Aston Villa'ya konuk olacak olan Fenerbahçe, bu sezon kendi liginde zor günler geçiren rakibi karşısında 3 puan almak ve Şampiyonlar Ligi'nde avantaj sağlamak istiyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımında muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?