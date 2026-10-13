Aston Villa'dan Fenerbahçeli 4 isme övgü. "Fantastik oyuncular"

Baskı altında gerçekçi olmaları gerektiğini ve bunun üzerine çalıştıklarını aktaran Emery, "Henüz her şey yeterli değil. Takımla birçok konuşma yaşıyoruz. Pratik antrenmanlar yapıyoruz. Her maçta gelişmeler göstermeye çalışıyoruz. Henüz Villa Park'ta bir galibiyet almadık, o yüzden maç bizim için önemli. Yarın çok büyük bir imkan var. Bir adım daha ileriye giderek bu gelişmeyi göstermemiz lazım. Oyuncular açısından kendilerini güvenli hissetmeleri önemli. Villa Park bizim için çok önemli bir yer. Her zaman kendi sahamızda rahat hissettik. Yarın yeni bir rekabet içinde olacağız ve bunu gösterme fırsatımız olacak." diye konuştu.