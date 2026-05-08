Astronomik teklif geldi, Galatasaray duyar duymaz reddetti
08.05.2026 08:49
Son Güncelleme: 08.05.2026 08:50
Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, yıldız isme gelen teklif için kararını verdi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, müsabakadan galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Sarı-kırmızılılarda yeni sezon için transfer çalışmaları başlarken, kadrodaki isimlere önemli teklifler gelmeye devam ediyor.
PSG KAPIDA
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez üst üste finale kalan Paris Saint-Germain (PSG), Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen için kapıyı çaldı.
GALATASARAY REDDETTİ
Fichajes'in haberine göre PSG, Nijeryalı golcü için 75 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.
Haberin devamında Galatasaray'ın, Osimhen için yapılan teklifi anında reddettiği aktarıldı.
150 MİLYON EURO'YA SERBEST
Daha önce AS'ın geçtiği haberde sarı-kırmızılı yönetimin, Victor Osimhen'i 150 milyon euro karşılığında serbest bırakacağı yazılmıştı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maçta boy gösteren Victor Osimhen, 20 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.