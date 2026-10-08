Atamalar merak ediliyordu, Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
08.10.2026 14:44
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı 9 Ekim Cuma, 10 Ekim Cumartesi, 11 Ekim Pazar ve 12 Ekim Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden duyuruldu.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Süper Lig’de 7. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
9 Ekim Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
10 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk
16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik
16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Ozan Ergün
11 Ekim Pazar
13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak
16.00 Gaziantep FK - Çorum FK: Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
ATAMALAR, TAYLOR TARAFINDAN YAPILDI
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig hakemlerine ilişkin atamalarını Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıklamıştı.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasından sonra bu konu kulüplerce dile getirilmiş ve hakemleri kimin atayacağı da tartışma konusu olmuştu.
TFF’den konuyla ilgili olarak yapılan şu açıklama ile de sorular cevaplanmıştı:
"Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır."