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Atamalar merak ediliyordu, Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

08.10.2026 14:44

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Atamalar merak ediliyordu, Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
IHA

Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı 9 Ekim Cuma, 10 Ekim Cumartesi, 11 Ekim Pazar ve 12 Ekim Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

 

Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden duyuruldu.

HAFTANIN HAKEMLERİ 1
IHA

HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig’de 7. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

 

9 Ekim Cuma

 

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

 

10 Ekim Cumartesi

 

13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Ozan Ergün

 

11 Ekim Pazar

 

13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak

16.00 Gaziantep FK - Çorum FK: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

 

12 Ekim Pazartesi

 

20.00 Eyüpspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

ATAMALAR, TAYLOR TARAFINDAN YAPILDI 2
Anadolu Ajansı

ATAMALAR, TAYLOR TARAFINDAN YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig hakemlerine ilişkin atamalarını Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıklamıştı.

 

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasından sonra bu konu kulüplerce dile getirilmiş ve hakemleri kimin atayacağı da tartışma konusu olmuştu.

 

TFF’den konuyla ilgili olarak yapılan şu açıklama ile de sorular cevaplanmıştı:

 

"Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır."