Atarken de kaçırırken de rekor kırdı. Tarihi gecede Messi'nin gözyaşları
08.07.2026 08:53
Dünya Kupası'nda 2-0 geriye düştükleri maçı uzatmalarda buldukları golle 3-2 kazanan Arjantin'de gündem yine Messi. Yıldız futbolcu hem kaçırdı hem attı ve geceye damga vurdu.
Dünya Kupası'nda Arjantin, 2-0 geriye düştüğü son 16 turu maçında Mısır'ı 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı.
Messi penaltı kaçırdığı gecede rekorlar kırdı. Maç sonu ise gözyaşlarına boğuldu.
ATARKEN DE KAÇIRIRKEN DE TARİHE GEÇTİ
Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olan Messi, Mısır karşısında da fileleri havalandırarak rekorunu 21 golle geliştirdi.
Messi, turnuvada üst üste gol attığı maç sayısını da 9'a çıkardı.
EN ÇOK PENALTI KAÇIRAN İSİM
Arjantinli futbolcu, Mısır karşısında değerlendiremediği penaltıyla da turnuva tarihinin en çok penaltı kaçıran oyuncusu oldu.
39 yaşındaki yıldız futbolcu, bugüne kadar seri atışlar hariç 8 penaltı kullanırken, bunların 4'ünü gole çeviremedi.
Messi ayrıca aynı turnuva içinde iki penaltı kaçıran ilk futbolcu oldu.
Dünyaca ünlü yıldız 2-0'dan 3-2'ye gelen maç sonrası mutluluk gözyaşları döktü.