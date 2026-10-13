Atletico Madrid-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nin 2. haftasında İspanya ekiplerinden Atletico Madrid taraftarı önünde zorlu Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa kupalarında bugüne kadar 1 kez karşı karşıya gelen 2 takım arasından kazanan takım Atletico Madrid olmuştu. Peki, Atletico Madrid-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?