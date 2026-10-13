Atletico Madrid-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi
13.10.2026 16:08
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İngiltere ekiplerinden Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Peki, Atletico Madrid-Manchester United maçı saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İspanya ekiplerinden Atletico Madrid taraftarı önünde zorlu Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
Avrupa kupalarında bugüne kadar 1 kez karşı karşıya gelen 2 takım arasından kazanan takım Atletico Madrid olmuştu. Peki, Atletico Madrid-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ATLETICO MADRID-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Atletico Madrid bu akşam sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.
Estadio La Peineta'da oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Romero, Hancko, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Alvarez, David.
Manchester United: Lammens, Dalot, Yoro, Martinez, Shaw, Tielemans, Mainoo, Mbeumo, Bruno Fernandes, Cunha, Rashford.
DAHA ÖNCE ATLETİCO KAZANMIŞTI
Atletico Madrid ve Manchester United, Avrupa kupalarında daha önce sadece bir kez karşılaşırken, 1991/92 Kupa Galipleri Kupası son 16 turunda İspanyol ekibi tur atlayan taraf olmuştu.