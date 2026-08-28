Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi’nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın yeni formatlı lig etabındaki 8 rakibinin netleşeceği kura çekimi Monako'daki Grimaldi Forum'da düzenlenecek. Siyah-beyazlı taraftarların ve Türk futbolseverlerin kilitlendiği kura çekiminin yayın saati, kanalı ve ayrıntıları netleşti. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?