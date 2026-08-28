Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor
28.08.2026 08:58
Beşiktaşlı futbolseverlerin heyecanla beklediği Avrupa Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Beşiktaş'ın rakipleri bugün gerçekleşecek kura çekimiyle belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın yeni formatlı lig etabındaki 8 rakibinin netleşeceği kura çekimi Monako'daki Grimaldi Forum'da düzenlenecek. Siyah-beyazlı taraftarların ve Türk futbolseverlerin kilitlendiği kura çekiminin yayın saati, kanalı ve ayrıntıları netleşti. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş'ın rakiplerinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimleri bugün gerçekleştirilecek.
Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, bugün saat 14.00'te Monako'da çekilecek.
Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.
HER TORBADAN 2, TOPLAM 8 RAKİP BELİRLENECEK
Avrupa Ligi'ne katılan 36'şar takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak. Her takım için Avrupa Ligi'nde 8 rakip belirlenecek.
GÖZLER BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİNDE
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, ilk maçı 3-0 kazandı, ikinci maçı 1-0 kaybetti.
Beşiktaş, play-off turundaki rakibini eleyerek Avrupa Ligi'nde lig aşamasında yer almaya hak kazandı.