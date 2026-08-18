Avrupa Şampiyonası Türkiye'de. "Bu bizi heyecanlandırıyor"
18.08.2026 09:31
Filenin Sultanları'nın yıldız isimlerinden Hande Baladın, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat hedeflerini açıkladı.
Filenin Sultanları'nın yıldız isimlerinden Hande Baladın, NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Başarılı voleybolcu, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat hedefine vurgu yaptı.
Baladın, Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya hedefliyor.
Baladın, "Hayallerimiz büyük, evimizde oynuyoruz Bu bizi Heyecanlandırıyor açıkçası." açıklamasında bulundu.
Tokyo 2020'de çeyrek, Paris 2024'te ise yarı final oynayan Filenin Sultanları, 2028 Olimpiyat Oyunları hedefine ilerlemeyi de sürdürüyor.
Baladın, arzuladıkları olimpiyat madalyasına Los Angeles'ta ulaşmak istediklerini söyledi.
İLK MAÇ NE ZAMAN?
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası macerası, cuma akşamı saat 19'da karşılaşacakları Letonya maçıyla başlayacak.
Sultanlar, Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı turnuvadaki tüm maçlarını İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda, taraftarı önünde oynayacak.