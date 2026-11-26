Avrupa'da çifte zafer hedefi. Beşiktaş Gürcistan'da Trabzonspor Bulgaristan'da
26.11.2026 09:24
Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Gürcistan'da, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde Bulgaristan'da sahne alacak.
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde yeni bir çıkış arıyor.
Celtic deplasmanında mağlubiyetle tanışan Siyah beyazlılar, bu akşam Hapoel Beer Sheva'yı Batum'da konuk edecek.
Şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Gürcistan'a inemedi. Siyah-beyazlı kafile dün Rize'den Batum'a karayolu ile geçti.
İlk 4 haftayı 7 puanla sekizinci basamakta tamamlayan Vinçenzo Italiano'nun ekibinde 2 eksik var.
Dizindeki ödem nedeniyle son antrenmana çıkmayan Agbadou ve kart cezalısı Ümit Akdağ kadroda yok.
Rakip Hapoel Beer Sheva ise 1 puanla Avrupa Ligi'nde 33'üncü sırada.
Güvenlik tedbirleri nedeniye Gürcistan'da oynanacak maça 20 bin seyirci kapasiteli Batum Stadı ev sahipliği yapacak.
Mücadeleyi Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.
Trabzonspor, Konferans Ligi'nde deplasman galibiyetinin peşinde.
Bordo-mavililer, 4. hafta maçında CSKA Sofya'ya konuk olacak.
3 maçta 2 galibiyet alan Karadeniz temsilcisi haftaya 6 puanla 12. sırada girdi. 1 puanlı CSKA Sofya ise tablonun 28. basamağında yer alıyor.
Trabzonspor'da Aral, Batagov, Folcarelli, Franculino, Savic ve Muçi Bulgaristan'a götürülmedi.
Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23'te başlayacak.
Mücadelede Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak.
Bordo-mavili taraftarlar, KUPS maçında yaşanan tribün olayları sonrası verilen ceza nedeniyle deplasman tribününde yer alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Onana, Mustafa, Cenk, Nwaiwu, Pina, Fabinho, Mendy, Saviolo, Bouchouari, Salah, Onuachu.
BEŞİKTAŞ: Nübel; Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara; Ndidi; Cerny, Miretti, Orkun, Trossard ve Vlahovic.