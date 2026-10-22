Avrupa'da Türk gecesi. Beşiktaş ve Trabzonspor galibiyet peşinde
22.10.2026 09:10
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde bu akşam yeniden sahne alıyor.
İKİ ÖNEMLİ EKSİK
Beşiktaş Avrupa Ligi'nde 3'te 3 yapmanın peşinde.
Beşiktaş 2 galibiyetle başladığı Avrupa Ligi'ndeki 3. sınavına seyircisi önünde çıkacak.
Siyah beyazlılar İngiliz ekibi Crystal Palace'ı saat 22'de konuk edecek.
Vincenzo İtaliano'nun ekibinde Orkun Kökçü ve Milot Rashica'nın sakatlıkları sürüyor.
AVRUPA KARNESİ
Beşiktaş bu sezon eleme turları dahil Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı. Siyah beyazlılar ayrıca iki kulvarda Dolmabahçe'de çıktığı 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Konuk Crystal Palace Avrupa Ligi'nde ilk maçını kazandı, ikincisinde yenildi. İngiliz ekibi Premier League'deki son mücadelesindeyse, Brighton'a 5-0 mağlup oldu.
Pierre Sage'ın ekibinde iki eksik var, savunmacılardan Tomiyasu ve Riad bu maçta forma giyemeyecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 22'de başlayacak müsabakayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
HEDEF 5'TE 5
Trabzonspor 5'te 5 yapmanın peşinde. Thomas Reis'la çıkışa geçen Trabzonspor'un sıradaki rakibi İskoç ekibi Hearts.
Reis yönetiminde geride kalan 4 resmi maçını da kazanan bordo mavililer Konferans Ligi'nde Hearts'ı saat 19.45'te konuk edecek.
Bordo mavililer deplasmandaki Kups galibiyetiyle başladığı Konferans Ligi'ndeki 2. maçına taraftarı önünde çıkacak.
SON MAÇTA 7-1'LİK DİKKAT ÇEKEN SONUÇ
Sakatlığını atlatan Mustafa Eskihellaç antrenmanın tamamında takımla birlikte yer alırken Stefan Savic salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Konuk Hearts Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Nordsjaelland ile 1-1 berabere kaldı. İskoç ekibi kendi ülkesindeki son karşılaşmasındaysa Celtic'e 7-1 yenildi.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak maçı Belçikalı hakem Lawrance Visser yönetecek.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'LERİ
Avrupa Ligi - Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Miretti, Poku, Trossard, Vlahovic.
Konferans Ligi - Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Melih, Fabinho, Muçi, Saviolo, Salah, Franculino.