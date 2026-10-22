Avrupa'da Türk gecesi. Beşiktaş ve Trabzonspor galibiyet peşinde

Beşiktaş bu sezon eleme turları dahil Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı. Siyah beyazlılar ayrıca iki kulvarda Dolmabahçe'de çıktığı 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Konuk Crystal Palace Avrupa Ligi'nde ilk maçını kazandı, ikincisinde yenildi. İngiliz ekibi Premier League'deki son mücadelesindeyse, Brighton'a 5-0 mağlup oldu.

Pierre Sage'ın ekibinde iki eksik var, savunmacılardan Tomiyasu ve Riad bu maçta forma giyemeyecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 22'de başlayacak müsabakayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.