Avrupa'da Türk gecesi. Beşiktaş ve Trabzonspor sahada
15.10.2026 11:57
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde bu akşam sahaya çıkacak.
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 3 puan için Almanya'da.
4-1'lik Marsilya zaferiyle serüvene başlayan Vinçenzo İtaliano'nun takımı, saat 22'de Hoffenheim ile karşılaşacak.
Siyah beyazlılarda mide rahatsızlığı nedeniyle son antremana katılamayan Duşan Vlahoviç İstanbul'da kaldı.
Tedavileri süren Cerny ve Rasciha da kafilede yok.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Siyah beyazlıların sahaya Nübel; Murillo, Agbadou, Emirhan, Outtara; Salih; Poku, Olaitan, Orkun, Trossard ve Oh on biriyle çıkması bekleniyor.
Rakip Hoffenheim ise sezona istikrarız başladı. Avrupa Ligi'nde Yunan temsilcisi OFİ Girit'e 2-0 yenilen Christan İlzer'in ekibi, Bundesliga'da da 5 maçta 3 puanda kaldı.
Alman temsilcisinde forma giyen milli stoper Ozan Kabak, Vlahoviç'in yokluğunda forma giyecek Oh'un da kendilerine zorluk çıkaracağını düşünüyor.
SNP Arena'daki mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrance Visse yönetecek.
SALAH KARARI
Trabzonspor'un Konferans Ligi macerası başlıyor. Bordo Mavililer ilk haftada Finlandiya temsilcisi KUPS'a konuk olacak.
Avrupa Ligi'ne play-off'ta veda eden Bordo Mavililer, kupa 3'teki ilk maçını saat 19:45'te oynayacak.
Thomas Reis'ın ekibi, Finlandiya ekibi KUPS'a konuk olacağı karşılaşmaya 4 eksikle gitti.
Mustafa Eskihellaç ve Saviç'in sakatlıkları Nwaiwu ve Cabral da kart cezaları nedeniyle kadroda yok.
Mohamed Salah'ın da dinlendirme amaçlı maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Karadeniz ekibini sahaya Onana; Ozan, Samet, Cenk, Pina; Fabinho, Melih; Aral, Muçi, Saviolo ve Onuachu on biriyle çıkması bekleniyor.
KUPS'un stadının UEFA standartlarına uygun olmaması nedeniyle, mücadeleye 8 bin seyirci kapasiteli ve suni çim zeminli Tammelan Stadı ev sahipliği yapacak.
10 derecelik hava sıcaklığında oynanacak karşılaşmayı Maltalı hakem İsmael Barbara yönetecek.