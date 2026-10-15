Avrupa'da Türk gecesi. Beşiktaş ve Trabzonspor sahada

Trabzonspor 'un Konferans Ligi macerası başlıyor. Bordo Mavililer ilk haftada Finlandiya temsilcisi KUPS'a konuk olacak.



Avrupa Ligi'ne play-off'ta veda eden Bordo Mavililer, kupa 3'teki ilk maçını saat 19:45'te oynayacak.

Thomas Reis'ın ekibi, Finlandiya ekibi KUPS'a konuk olacağı karşılaşmaya 4 eksikle gitti.

Mustafa Eskihellaç ve Saviç'in sakatlıkları Nwaiwu ve Cabral da kart cezaları nedeniyle kadroda yok.

Mohamed Salah'ın da dinlendirme amaçlı maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.