Avusturya'da ikinci prova. Galatasaray-Venezia maçı

Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, sezon öncesi iki hazırlık maçında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Ümraniyespor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, Avusturya'da karşılaştığı Monza'ya ise 2-0 mağlup oldu.