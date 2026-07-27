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Avusturya'da ikinci prova. Galatasaray-Venezia maçı

27.07.2026 19:57

NTV - Haber Merkezi

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Galatasaray; Avusturya'daki ikinci, sezonun ise üçüncü hazırlık maçında Venezia ile kozlarını paylaşıyor.

Avusturya'da ikinci prova. Galatasaray-Venezia maçı
Anadolu Ajansı

Galatasaray Futbol Takımı, İtalya ekibi Venezia ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Avusturya'da ikinci prova. Galatasaray-Venezia maçı 1
Anadolu Ajansı

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sezon hazırlıklarını kampını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında TSİ 21.00'de Venezia ile karşılaşacak.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ 2
Anadolu Ajansı

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Jankat, Sallai, Abdülkerim, Arda, Eren, Torreira, Kaan, İlkay, Kazımcan, Yunus, Osimhen.

Avusturya'da ikinci prova. Galatasaray-Venezia maçı 3
Anadolu Ajansı

Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.

 

Galatasaray, sezon öncesi iki hazırlık maçında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Ümraniyespor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, Avusturya'da karşılaştığı Monza'ya ise 2-0 mağlup oldu.

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