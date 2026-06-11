Aykut Kocaman iddiaları vardı, Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması geldi
11.06.2026 17:50
Son Güncelleme: 11.06.2026 17:54
Yeni sezon öncesi teknik direktör belirsizliği süren Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Aziz Yıldırım'ın kazanmasının ardından gözler teknik direktörün hangi isim olacağına çevrildi.
Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin Aykut Kocaman ile anlaştığına dair iddialar gündeme gelirken, kulüpten resmi açıklama yapıldı.
"HENÜZ ANLAŞMAYA VARILMADI"
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamasında henüz herhangi bir teknik direktör ile anlaşmaya varılmadığı ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerden yapılan bildiride şu ifadeler yer aldı:
"Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır.
Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır."
Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz.
Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde, kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikâyetçi olma hakkını saklı tutmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."