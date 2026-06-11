Aykut Kocaman iddiaları vardı, Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması geldi

"Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır.

Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır."