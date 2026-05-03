Aylar sonra forma giydi, ıslıklandı. "Sizi duyamıyorum" diyen Fenerbahçeli futbolcudan gece yarısı paylaşım
03.05.2026 11:47
Son Güncelleme: 03.05.2026 11:50
Selim Başeğmezer
Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği maçta tepkilerden nasibini alan isim, gece yarısı paylaşım yaptı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk etti.
Kadıköy'de oynanan maçta rakibini 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın yenildiği haftada bitime iki maç kala puan farkını 4'e indirdi.
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fred, 90. dakikada yerini Edson Alvarez'e bıraktı. Chobani Stadyumu'nda yer alan taraftarlar, Brezilyalı futbolcuyu oyundan çıkarken alkışladı.
3 AY SONRA OYNADI, ISLIKLANDI
Oyuna giren Edson Alvarez ise ıslık ve protestolarla zemine ayak bastı.
Süper Lig'de en son 2 Şubat tarihinde Kocaelispor'a karşı forma giyen ve 3 ay sonra sahaya çıkan Meksikalı futbolcu, ayağına her top geldiğinde taraftarlar tarafından ıslıklandı.
"ASLA ERKEN DEĞİL, ASLA GEÇ DEĞİL"
Tepkilerin ardından karşılaşma sonunda taraftarlara "Sizi duyamıyorum" işareti yapan deneyimli futbolcu, gece yarısı bir paylaşım yaptı.
Gönderide Başakşehir maçından bir fotoğrafı ve hastanedeki görüntüsü yer alırken Edson Alvarez, "Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim." notunu düştü.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 1 asist yapma başarısı gösterdi.