Ayrılığı gündemdeydi, Fenerbahçe'den Talisca açıklaması geldi
29.08.2026 16:46
Al-Jazira'ya transferi gündemde olan Anderson Talisca için Fenerbahçe'den açıklama geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran ve Trendyol Süper Lig'de Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde yeni sezonun en golcü isimlerinden olan Anderson Talisca'nın Al-Jazira'ya transfer olacağı öne sürülmüştü.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun maç kadrosuna alınmadığı ve sakatlığının bulunduğu belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Kulübün bildirisinde şu sözler yer aldı:
"Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca’nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz Samsunspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmemiştir."
Anderson Talisca'nın kısa süre içinde Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekibi Al-Jazira'ya resmi imzayı atması bekleniyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta boy gösteren 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol kaydetti.