Ayrılığın eşiğinden döndü, Beşiktaş'ın vazgeçilmezi oldu
12.09.2026 16:49
Beşiktaşlı Vaclav Cerny transfer döneminde Rangers'ın radarına girmişti. Ancak Italiano'nun göreve gelmesiyle Çekyalı futbolcu adeta yeniden doğdu.
Sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde çok iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta bir isim, şimdiden geçen sezon yaşadığı hayal kırıklığını hem unuttu hem unutturdu.
Gecen sezon geldiği Beşiktaş'ta lig ve kupada toplam 32 maçta 7 gol ile 7 asist üreten Çek futbolcu beklentilerin uzağında kalmış ve ligin ikinci yarısında formasını Cengiz Ünder'e kaptırmıştı.
RANGERS KAPIYI ÇALDI
Yaz transferinde 1 sezon kiralık forma giydiği Glasgow Rangers'ın listesine giren Cerny, gelen teklifin yeterli bulunmaması üzerine Beşiktaş'ta kalmıştı. Ve bu gelişme iki tarafın da lehine oldu.
Yeni teknik direktör Italiano'nun Beşiktaş'a tekrar kazandırdığı futbolculardan biri olan Cerny, Avrupa Ligi ve ligde geride kalan 11 resmi maçta da ilk 11'de oynayan 2 futbolcudan biri oldu. Diğer isim ise kaptan Orkun Kökçü.