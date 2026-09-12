Ayrılığın eşiğinden döndü, Beşiktaş'ın vazgeçilmezi oldu

Sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde çok iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta bir isim, şimdiden geçen sezon yaşadığı hayal kırıklığını hem unuttu hem unutturdu.

Gecen sezon geldiği Beşiktaş'ta lig ve kupada toplam 32 maçta 7 gol ile 7 asist üreten Çek futbolcu beklentilerin uzağında kalmış ve ligin ikinci yarısında formasını Cengiz Ünder'e kaptırmıştı.