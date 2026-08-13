Ayrılık iddiası vardı, kararını resmen açıkladı. "Fenerbahçe'de kalıyorum"
13.08.2026 10:31
Süper Lig'in ilk haftasında hazırlanan Fenerbahçe için transfer haberleri peş peşe geliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdıran ve bir yandan da Süper Lig'in ilk haftasındaki Gençlerbirliği maçına hazırlanan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Transfer döneminde önemli takviyeleri gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimlerle ilgili iddialar da gündeme geliyordu.
KARARINI AÇIKLADI
Fenerbahçe'den ayrılacağı ve talipleri olduğu öne sürülen Jayden Oosterwolde, kararını sosyal medyadan duyurdu.
Hollandalı futbolcu, Instagram'daki "Bizimle kal kral" yorumuna "Kalacağım" şeklinde yanıt verdi.
Fenerbahçe'de kalacağını duyuran Oosterwolde ile yönetimin yeni sözleşme görüşmelerine başladığı da öğrenildi.