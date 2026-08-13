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Ayrılık iddiası vardı, kararını resmen açıkladı. "Fenerbahçe'de kalıyorum"

13.08.2026 10:31

NTV - Haber Merkezi

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Süper Lig'in ilk haftasında hazırlanan Fenerbahçe için transfer haberleri peş peşe geliyor.

Ayrılık iddiası vardı, kararını resmen açıkladı. "Fenerbahçe'de kalıyorum"
Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdıran ve bir yandan da Süper Lig'in ilk haftasındaki Gençlerbirliği maçına hazırlanan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

 

Transfer döneminde önemli takviyeleri gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimlerle ilgili iddialar da gündeme geliyordu.

KARARINI AÇIKLADI 1
Anadolu Ajansı

KARARINI AÇIKLADI

Fenerbahçe'den ayrılacağı ve talipleri olduğu öne sürülen Jayden Oosterwolde, kararını sosyal medyadan duyurdu.

Ayrılık iddiası vardı, kararını resmen açıkladı. "Fenerbahçe'de kalıyorum" 2
Anadolu Ajansı

Hollandalı futbolcu, Instagram'daki "Bizimle kal kral" yorumuna "Kalacağım" şeklinde yanıt verdi.

 

Fenerbahçe'de kalacağını duyuran Oosterwolde ile yönetimin yeni sözleşme görüşmelerine başladığı da öğrenildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI 3
Resmi Kurum

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023'ün ocak ayında Parma'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza atan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 112 maçta 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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