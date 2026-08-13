Ayrılık iddiası vardı, kararını resmen açıkladı. "Fenerbahçe'de kalıyorum"

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdıran ve bir yandan da Süper Lig'in ilk haftasındaki Gençlerbirliği maçına hazırlanan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Transfer döneminde önemli takviyeleri gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimlerle ilgili iddialar da gündeme geliyordu.