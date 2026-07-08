Aziz Yıldırım "Bitirin" dedi, transferde düğüm çözüldü. Tam anlaşırken rotası değişti

Greenwood'un kulübü Marsilya'nın oyuncu için 50 milyon euro bonservis bedeli ve artı 5 milyon euro bonus istediği iddia edilmişti.



İtalyan basınında yer alan haberlerde; Futbolcunun Roma ile anlaşmak üzere olduğu, Al-Hilal başta olmak üzere Suudi Arabistan kulüpleri ve Türkiye seçeneğinin şu an için Greenwood'un gündeminde yer almadığı iddia edilmişti.