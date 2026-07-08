Aziz Yıldırım "Bitirin" dedi, transferde düğüm çözüldü. Tam anlaşırken rotası değişti
08.07.2026 15:04
Son Güncelleme: 08.07.2026 15:13
Fenerbahçe İngiliz yıldız Mason Greenwood ile mutlu sona ulaşmak üzere. Futbolcunun kulübüyle ödeme planı görüşülüyor.
Kariyerine Marsilya'da devam eden ve Roma'ya imza atmak üzere olduğu öne sürülen Mason Greenwood, Süper Lig'e geliyor.
Hakan Safi'nin seçim döneminde anlaştığını açıkladığı Greenwood'a Aziz Yıldırım da onay verdi ve yönetim anlaşmayı sağladı.
A Spor'un haberine göre; Marsilya ile Fenerbahçe arasında ödeme planı üzerinde son görüşmeler yapılıyor.
Resmiyete dökülmesi sonrası sarı lacivertlilerin açıklama yapması bekleniyor.
BONSERVİS AYRINTISI
Greenwood'un kulübü Marsilya'nın oyuncu için 50 milyon euro bonservis bedeli ve artı 5 milyon euro bonus istediği iddia edilmişti.
İtalyan basınında yer alan haberlerde; Futbolcunun Roma ile anlaşmak üzere olduğu, Al-Hilal başta olmak üzere Suudi Arabistan kulüpleri ve Türkiye seçeneğinin şu an için Greenwood'un gündeminde yer almadığı iddia edilmişti.
Fenerbahçe başkanlık seçimleri öncesinde adaylardan Hakan Safi, yıldız futbolcuyla anlaştığını duyurmuştu.
Safi, “Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Ona da aynısını söyledim; ‘15 golden değil 20 gol veya asistten başlayalım’ dedim. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendini kanıtlamış bir futbolcumuzdur.” ifadelerini kullanmıştı.
KARİYERİ
Kariyerine Manchester United'da başlayan futbolcu, ardından Gatafe ve Marsilya formaları giymişti.
Genç futbolcu kariyerinde çıktığı 293 maçta 137 gol 46 asistlik performans sergilemişti.