Aziz Yıldırım "Bitiririz" dedi, merakla beklenen golcüyle anlaşmaya varıldı
08.08.2026 16:12
Son Güncelleme: 08.08.2026 16:13
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de santrfor transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Adını play-off'a yazdırmak isteyen sarı-lacivertlilerin golcü transferi için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferi için Napoli ile görüşmelere başladı.
TEMSİLCİLER AKTİF ROL OYNUYOR
Napoli'nin talebinin 15 milyon euro olduğu öğrenilirken, Lukaku'nun temsilcilerinin görüşmelerde aktif rol oynadığı belirtildi.
Öte yandan sarı-lacivertli kurmayların Belçikalı yıldızın menajeri Federico Pastorello ile görüştüğü kaydedildi.
Lukaku cephesinin yıllık 10 milyon euro maaş talep ettiği yazılırken, oyuncu tarafının Napoli ile görüşüp ayrılık şartlarını netleştirerek Fenerbahçe'ye ileteceği vurgulandı.
OYUNCUYLA ANLAŞILDI
Oyuncu tarafı, Napoli ile görüşerek ayrılık şartlarını netleştirdi ve Fenerbahçe, Lukaku ile anlaşmaya vardı.
Haberin devamında Fenerbahçe'nin 10 milyon euro'nun altında bir bonservis bedeliyle transferi bitirmeyi hedeflediği aktarıldı.
AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu toplantısında "Bir santrfor alacağız, bu hafta bitiririz." ifadelerini kullanmıştı.