Aziz Yıldırım "Bitiririz" dedi, merakla beklenen golcüyle anlaşmaya varıldı

Oyuncu tarafı, Napoli ile görüşerek ayrılık şartlarını netleştirdi ve Fenerbahçe, Lukaku ile anlaşmaya vardı.

Haberin devamında Fenerbahçe'nin 10 milyon euro'nun altında bir bonservis bedeliyle transferi bitirmeyi hedeflediği aktarıldı.