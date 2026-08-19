Aziz Yıldırım "Bunu kim aldı?" demişti. Sidiki Cherif Premier Lig ekibine imzayı attı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçim sürecinde "Bu Sidiki Cherif'i kim aldı" demiş; bu sözlerine daha sonra "Santrfor yok. Santrfor olarak alınan isim iyi oyuncu ama benim eleştirdiğim bonservisi. Çocuğu getirdiniz, santrfor bu dediniz ve ateşe attınız. Belki 1-2 sene sonra çok iyi olacak" diye açıklık getirmişti.