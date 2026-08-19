Aziz Yıldırım "Bunu kim aldı?" demişti. Sidiki Cherif Premier Lig ekibine imzayı attı
19.08.2026 15:23
Son Güncelleme: 19.08.2026 15:32
Fenerbahçe, 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif'in İngiltere Premier Lig takımlarından Coventry City'ye transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, resmi X hesabında 19 yaşındaki Gineli forvet Sidiki Cherif'le yolların ayrıldığını duyurdu.
Cherif'in İngiltere Premier Lig ekiplerinden Coventry City ile anlaşmaya vardığını açıklayan sarı lacivertli kulüp, şu ifadelere yer verdi:
"Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Sidiki Cherif."
Sidiki Cherif Fenerbahçe'ye geçen sezon devre arasında katılmış, sarı lacivertli formayla Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu olmak üzere 17 resmi maça çıkmıştı. Bu karşılaşmalarda üç gol ve bir asist yapmıştı.
KASAYA 25 MİLYON EURO GİRECEK
Coventry City'nin 19 yaşındaki forvet için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 25 milyon euro ödeyeceği öğrenilmişti.
AZİZ YILDIRIM: BUNU KİM ALDI?
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçim sürecinde "Bu Sidiki Cherif'i kim aldı" demiş; bu sözlerine daha sonra "Santrfor yok. Santrfor olarak alınan isim iyi oyuncu ama benim eleştirdiğim bonservisi. Çocuğu getirdiniz, santrfor bu dediniz ve ateşe attınız. Belki 1-2 sene sonra çok iyi olacak" diye açıklık getirmişti.