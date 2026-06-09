Aziz Yıldırım, iki transferi birden bitiriyor. Fenerbahçe'nin yeni golcüleri
09.06.2026 16:14
Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra yeniden başkan olan Aziz Yıldırım, iki transferi açıklamaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimini rekor oyla kazanan Aziz Yıldırım, çalışmalarına hemen başladı.
Sarı-lacivertlilerde 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım, ilk iş olarak transfere yöneldi.
İLK İMZA MURIQI
Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi ile seçim öncesi bireysel şartlarda anlaşmaya varan Aziz Yıldırım ve ekibi, seçimin tamamlanmasının ardından Mallorca ile de anlaştı.
BU HAFTA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
15 milyon euro civarı bir bonservis bedeli ödenmesi beklenen Kosovalı golcünün bu hafta içerisinde İstanbul'da resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Muriqi'nin Fenerbahçe'deki ikinci döneminde 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
DİĞER BOMBA GUIRASSY
Vedat Muriqi'nin ardından Fenerbahçe'nin anlaşma aşamasına geldiği bir diğer golcü ise Serhou Guirassy...
Aziz Yıldırım'ın seçim öncesinde "İki santrforla anlaştık. Biri Almanya, diğeri İspanya'dan" diyerek ipuçlarını verdiği Gineli golcüyle el sıkışan yönetim, Borussia Dortmund ile görüşmelerini sürdürüyor.
BONSERVİS VE SÖZLEŞMESİ
Fenerbahçe, 40 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep edilen Guirassy için istenen parayı düşürmeyi hedefliyor. Aziz Yıldırım'ın da temaslarda bizzat bulunacağı ve kısa süre içinde transferi bitirmeyi planladığı gelen bilgiler arasında...
Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık kontrat önerdiği ve yıllık 6 milyon euro artı bonusların yer aldığı bir teklifle prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezon Dortmund formasıyla 46 maça çıkan Guirassy, 22 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.