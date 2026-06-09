Aziz Yıldırım, iki transferi birden bitiriyor. Fenerbahçe'nin yeni golcüleri

Fenerbahçe, 40 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep edilen Guirassy için istenen parayı düşürmeyi hedefliyor. Aziz Yıldırım'ın da temaslarda bizzat bulunacağı ve kısa süre içinde transferi bitirmeyi planladığı gelen bilgiler arasında...

Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık kontrat önerdiği ve yıllık 6 milyon euro artı bonusların yer aldığı bir teklifle prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.