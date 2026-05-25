Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'ın istediği dünya yıldızı ortaya çıktı. Maaş talebi belli oldu

25.05.2026 09:33

NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, dünyaca ünlü yıldız futbolcuyla temas kurdu.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek seçimlerde başkan adayılığını açıklayan Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin getirmek istediği yıldız futbolcu belli oldu.

 

Yıldırım ve Safi, Liverpool'a veda eden Muhammed Salah ile temas kurdu.

Afrika basınında yer alan haberlere göre; Hem Yıldırım hem de Safi, 33 yaşındaki yıldızın menajeriyle irtibata geçti ve projelerini anlattı.

 

İlk olarak 12 milyon euroluk bir maaş gündeme geldi. 

TALEBİ ORTAYA ÇIKTI

Yıllık 20 milyon euroluk maaş beklentisi olan yıldız futbolcu ile prensipte el sıkışıldı.

Suudi Arabistan takımlarının da ilgisi olduğu Salah'ı dünya devleri de istiyor.

 

Liverpool, Mohamed Salah'ı 2017 yaz transfer döneminde Roma'dan 42 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

PERFORMANSI

Premier Lig'de dört kez gol kralı olan Salah, 3 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 lig kupası kazanmayı başardı.

Mısırlı yıldız bu sezon çıktığı 41 maçta 12 gol 10 asistlik performans sergilemişti.