Aziz Yıldırım kulüpte görmek istediği isimleri tek tek açıkladı

"Menajer pazarı olmuş burası. Menajerler sosyal medya akbabalarıyla beraber çalışıyorlar. İsim üretiyorlar, haber yapıyorlar.



Her şeyi ellerine geçirmişler. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Menajer gelemezdi, biz çağırırsak gelirdi. Bizim yöneticiler hallederdi her şeyi pazarlığı falan."