Aziz Yıldırım kulüpte görmek istediği isimleri tek tek açıkladı
03.06.2026 09:18
Son Güncelleme: 03.06.2026 09:46
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, "Samandıra’da bir ruh yaratmak istiyoruz" diyerek orada görmek istediği isimleri açıkladı.
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer ve teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu.
TV100'e konuşan Yıldırım, “Samandıra’da Kuyt, Dzeko ve Volkan Demirel gibi bu kulübün ruhu olan oyuncuların da orada olmasını istiyorum. Samandıra’da bir ruh yaratmak istiyoruz. Başka isimler de katılabilir. Üç tane böyle oyuncu gelmesini istiyorum ruhu yaratalım." ifadelerini kullandı.
Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
“2 santrfor gelecek. Teknik direktör karar vermedik, yabancı da görüşüyoruz yerli de görüşüyoruz seçimden sonra açıklarız. Sonra neye ihtiyaç varsa 4-5 olur. Ama fazla oyuncu almayacağım.”
"Menajer pazarı olmuş burası. Menajerler sosyal medya akbabalarıyla beraber çalışıyorlar. İsim üretiyorlar, haber yapıyorlar.
Her şeyi ellerine geçirmişler. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Menajer gelemezdi, biz çağırırsak gelirdi. Bizim yöneticiler hallederdi her şeyi pazarlığı falan."
“Lookman'ı iyi ki almamışlar. Fenerbahçe'nin forvete ihtiyacı vardı. Lookman, kanat oyuncusu, forvet değil.”