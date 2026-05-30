Aziz Yıldırım resmen açıkladı. Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Aykut Kocaman mı olacak?
30.05.2026 22:26
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör konusu için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler yapılacak olan başkanlık seçimine çevrildi.
Adaylığını açıklayan isimlerden biri olan Aziz Yıldırım, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
İşte Yıldırım'ın sözleri:
AYKUT KOCAMAN AÇIKLAMASI
"Hoca konusu yönetimde daha oturup konuşulmadı. Aykut Kocaman da bunlardan biri. Üç yabancı ile görüşmeler yapılıyor. Aykut Kocaman illa bizim hocamız olacak diye bir şey yok ama 18 maçta 17 galibiyet aldı! Geri oynatmadı, herkesi yendi! Bir tek içerde Bursaspor ile berabere kaldı! Ertesi sene 3 Temmuz'dan dolayı oyuncular kulüpten ayrıldı. Bizler hapisteyken, Aykut Kocaman burada liderlik yaptı. Bizim sahamızda verilmeyen penaltılarla, berabere kalarak şampiyonluğu kaçırdık. Sonra Konya'da kupayı kazandık!"
"KOCAMAN'IN ARTILARI DAHA FAZLA"
"Aykut Hoca'yı eleştirenlerin somut bir şeyi yok! Sosyal medyada bir takım spor yazarları olarak geçinenler de sürekli Aykut Kocaman'ı eleştiriyor! Bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar! Bunlar Fenerbahçe'nin başkanı, yöneticisi gibi kulübü idare edemez! O zaman sosyal medya yönetsin! Herkes aklı selim düşünsün! Aykut Kocaman bir daha Fenerbahçe'ye gelmesin! Ama artıları ve eksileri değerlendirdiğinde, artısı çok fazla! Görecekler!"
"BEN, AYKUT KOCAMAN'I SEVİYORUM"
"Aykut Kocaman'ın bir eksik yönü var, basın ve sosyal medya ile samimi olsa bunlar olmaz! Dobra çocuktur, kendisini geliştiriyor! Belçika'ya, Hollanda'ya maçlara gidiyor. Çalışıyor yani... Bu kadar eleştirilmesini anlamıyorum! Aykut Kocaman olur veya olmaz ama ben kendisini seviyorum. 3 Temmuz'da sürekli yanımızdaydı."