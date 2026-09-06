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Aziz Yıldırım soyunma odasına indi mi? Fenerbahçe'den açıklama

06.09.2026 18:11

Son Güncelleme: 06.09.2026 18:12

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiği iddialarına ilişkin açıklama yayınlandı.

Aziz Yıldırım soyunma odasına indi mi? Fenerbahçe'den açıklama
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de kulüp başkanı Aziz Yıldırım hakem kararlarına tepki göstermişti.

 

Yıldırım'ın soyunma odasına indiği de iddia edilmişti.

Aziz Yıldırım soyunma odasına indi mi? Fenerbahçe'den açıklama 1
Anadolu Ajansı

Sarı lacivertliler Yıldırım'ın derbinin ardından soyunma odasına indiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

 

Yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının ardından Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın soyunma odasına indiğine ilişkin bazı paylaşımlar üzerine bilgi verme gereği doğmuştur. Başkanımız, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inmemiştir." denildi.

YILDIRIM NE DEMİŞTİ? 2
Anadolu Ajansı

YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım maç sonu şu ifadeleri kullanmıştı:
 

"Gerekirse Türkiye'de ligleri bir sene ertelesinler, hakem yetiştirsinler. Yetenek doğuştan olur, sonradan eğitimle olmaz. Dayak yiyen hakeme hakemliğini devam ettirirseniz olacağı bu. Bizim takımımız iyi oynamadı ama takımın hakkını yediler. İnce ince doğradılar"

“BÜTÜN SORUMLULUK BENDE” 3
Anadolu Ajansı

“BÜTÜN SORUMLULUK BENDE”

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ise şöyle konuşmuştu:

 

"Bütün sorumluluk bende. Böyle bir sonuç beklemiyorduk, çok üzgünüz. Orta sahada rakibe göre baskılarda geri kaldık. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Yeterli derecede topa sahip olamayınca pozisyonlar verdik. Taraftarımızdan özür diliyoruz."