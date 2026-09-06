Aziz Yıldırım soyunma odasına indi mi? Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım maç sonu şu ifadeleri kullanmıştı:



"Gerekirse Türkiye'de ligleri bir sene ertelesinler, hakem yetiştirsinler. Yetenek doğuştan olur, sonradan eğitimle olmaz. Dayak yiyen hakeme hakemliğini devam ettirirseniz olacağı bu. Bizim takımımız iyi oynamadı ama takımın hakkını yediler. İnce ince doğradılar"