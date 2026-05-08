Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer listesinde yok yok. Dünyaca ünlü yıldızlar bir arada

08.05.2026 15:29

NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe'de seçim için geri sayım sürerken adayların transfer listeleri de konuşulmaya başlandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

 

Sarı-lacivertlilerde 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesi Hakan Safi ve Aziz Yıldırım adaylıklarını duyurmuştu.

LİSTEDE DÜNYA YILDIZLARI VAR

Sabah'ın haberine göre iki adayın da transfer listesinde hem sözleşmesi bitecek hem de takımından ayrılacak olan dünyaca ünlü isimler bulunuyor.

 

Haberde Aziz Yıldırım'ın geniş bir transfer havuzu oluşturduğu, Safi'nin ise transferde agresif ve atak bir politika izlediği aktarıldı.

 

İşte iki adayın da transfer listesinde bulunduğu iddia edilen isimler:

DUSAN VLAHOVIC

Mevki: Santrfor

Yaş: 26

Kulübü: Juventus

Sözleşme sonu: 30 Haziran 2026

BERNARDO SILVA

Mevki: Orta saha

Yaş: 31

Kulübü: Manchester City

Sözleşme sonu: 30 Haziran 2026

IBRAHIMA KONATE

Mevki: Stoper

Yaş: 26

Kulübü: Liverpool

Sözleşme sonu: 30 Haziran 2026

LEON GORETZKA

Mevki: Orta saha

Yaş: 31

Kulübü: Bayern Münih

Sözleşme sonu: 30 Haziran 2026

MOHAMED SALAH

Mevki: Kanat

Yaş: 33

Kulübü: Liverpool

Sözleşme sonu: 30 Haziran 2027

BRUNO FERNANDES

Mevki: Orta saha

Yaş: 31

Kulübü: Manchester United

Sözleşme sonu: 30 Haziran 2027

RAFAEL LEAO

Mevki: Kanat

Yaş: 26

Kulübü: Milan

Sözleşme sonu: 30 Haziran 2028