Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer listesinde yok yok. Dünyaca ünlü yıldızlar bir arada
08.05.2026 15:29
Fenerbahçe'de seçim için geri sayım sürerken adayların transfer listeleri de konuşulmaya başlandı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesi Hakan Safi ve Aziz Yıldırım adaylıklarını duyurmuştu.
LİSTEDE DÜNYA YILDIZLARI VAR
Sabah'ın haberine göre iki adayın da transfer listesinde hem sözleşmesi bitecek hem de takımından ayrılacak olan dünyaca ünlü isimler bulunuyor.
Haberde Aziz Yıldırım'ın geniş bir transfer havuzu oluşturduğu, Safi'nin ise transferde agresif ve atak bir politika izlediği aktarıldı.
İşte iki adayın da transfer listesinde bulunduğu iddia edilen isimler:
DUSAN VLAHOVIC
Mevki: Santrfor
Yaş: 26
Kulübü: Juventus
Sözleşme sonu: 30 Haziran 2026
BERNARDO SILVA
Mevki: Orta saha
Yaş: 31
Kulübü: Manchester City
Sözleşme sonu: 30 Haziran 2026
IBRAHIMA KONATE
Mevki: Stoper
Yaş: 26
Kulübü: Liverpool
Sözleşme sonu: 30 Haziran 2026
LEON GORETZKA
Mevki: Orta saha
Yaş: 31
Kulübü: Bayern Münih
Sözleşme sonu: 30 Haziran 2026
MOHAMED SALAH
Mevki: Kanat
Yaş: 33
Kulübü: Liverpool
Sözleşme sonu: 30 Haziran 2027
BRUNO FERNANDES
Mevki: Orta saha
Yaş: 31
Kulübü: Manchester United
Sözleşme sonu: 30 Haziran 2027
RAFAEL LEAO
Mevki: Kanat
Yaş: 26
Kulübü: Milan
Sözleşme sonu: 30 Haziran 2028