Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yabancı hoca adayları için olay iddia. Hem hoca hem yıldızlar peş peşe
15.05.2026 10:01
Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin teknik direktör adaylarının belli olduğu iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayacak olan Fenerbahçe'de camiayı seçim atmosferi sarmış durumda...
Sarı-lacivertlilerin 29-30 Mayıs ya da 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan başkanlık seçimi için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, adaylıklarını açıklamıştı.
Adaylığını ilk olarak açıklayan Safi'nin teknik direktör adayıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
HAKAN SAFİ'DEN SÜRPRİZ ATAK
Takvim'in haberine göre başkan adayı Hakan Safi; Filipe Luis, Xabi Alonso ve Enzo Maresca sonrası Ruben Amorim'i de listesine ekledi.
Safi'nin kısa süre içinde Portekizli çalıştırıcı ile bir görüşme yapacağı iddia edildi.
YILDIRIM'DAN JESUS SÜRPRİZİ
Bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın hedefinde ise Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus'un bulunduğu öne sürüldü.
Yıldırım'ın, daha önce kendi döneminde çalışmayı çok istediği Jesus ile bu kez yollarını birleştirmeyi hedeflediği aktarıldı.
YILDIRIM'IN FORVET LİSTESİ
Öte yandan Milliyet'in haberinde Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde bulunan santrforlar da belli oldu.
Mevcut yönetimin Sidiki Cherif'i kadroya katmasını ciddi şekilde eleştiren Yıldırım'ın listesinde Vedat Muriqi ve Alexander Sörloth isimlerinin bulunduğu kaydedildi.
200 MİLYON EURO
Aziz Yıldırım'ın, kasa kolaylığı sağlamak için 200 milyon euro ile geleceği ve söz konusu paranın büyük bölümünü transfere harcayacağı iddia edildi.