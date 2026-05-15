Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe uyarısı. "Büyük bir tehlike var"

Camianın 3 Temmuz 2011'i unutmaması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, o dönemde Bağdat Caddesi'nde 500 bin kişinin, Anıtkabir'de ise 1 milyon kişinin sokağa çıktığını hatırlatarak "Biz böyle bir camiayız. Ama bu camiayı küçültmek içi her şeyi yapıyoruz, ben büyütmek için aday oldum." dedi.

Kendisinin 20 yıl başkanlık yaptığını yineleyen Yıldırım, "Kimse 'Aziz Yıldırım başkanlık istiyor.' diye düşünmesin. Başkanlık yaptım, hapse girdim. Böyle bir derdim yok. Hiçbir zaman kabul etmiyorum. 2018'de kongre üyeleri bir karar verdi, saygılıyım. Ben ayrılalı 8 sene oldu ama Fenerbahçe başarılı olamıyor. Camianın önü engelleniyormuş, 99 puan aldık ama şampiyon olduk mu? 9 kez ikinci olmuşuz, şampiyon olmadıktan sonra iyi değil. Birlik ve beraberliği sağlayacağız, araya nifakları sokmayacağız. Parayı alıp Aziz Yıldırım'a sallamak yok. Fenerbahçe camiası 3 Temmuz'u yaşamıştır ve mücadelesini yapmıştır. 3 Temmuz'da başkan olduğum için lider bendim. Ama bu mücadeleyi camia yapmıştır. 3 Temmuz kırmızı çizgimizdir." açıklamasında bulundu.