Aziz Yıldırım'dan Salah açıklaması. "Maliyeti 90 milyon euro"
26.05.2026 08:53
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'dan merakla beklenen Salah açıklaması geldi.
Fenerbahçe'de seçim heyecanı devam ediyor.
Başkan adayı Aziz Yıldırım, transferde adı geçen ve Liverpool'a veda eden yıldız futbolcu Salah transferine açık kapı bıraktı.
"İHTİYACIMIZ O İSE ALIRIZ"
TRT Spor'a konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
“Salah 20 milyon euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon euro. 3 sene kontrat ister, 90 milyon euro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız, bunlara futbol komitemiz karar verecek.”
"PARA, GÜÇ DEĞİLDİR. GÜÇ, AKILDIR"
“20 sene başkanlık yaptım ve bir gün 'Fenerbahçe'nin parası var mı?' diye sorulmadı. Para konusu basit. Para, güç değildir. Güç, akıldır. Parayı akıllı kullanmazsan o para seni vurur. Para her şeyi çözmez. Paranın yanında akıl da olması lazım.”
AYKUT KOCAMAN GELECEK Mİ?
"Aykut Kocaman olabilir ama oldu demiyorum. Jorge Jesus ile hiç konuşmadım, görüşmedim. Arabistan’a beni şampiyonluk maçı için davet ettiler ama ‘Gitmem’ dedim.
Bu kadronun 6 transfere ihtiyacı var. 2 santrfor alacağız, bir tane de yerli santrfor alma konusunu da tartışıyoruz, alabiliriz. Bir tane sağ bek almamız lazım, sol tarafa transfer yapamamız almamız lazım, stopere takviye yapmamız lazım."
"BİZ KADIKÖY’DE HERKESİ YENECEĞİZ"
“Kadıköy cehennemdir, oradan çıkış yok. Benim 20 senelik başkanlık sürecimde diğer kulüpler oradan çıkamadılar. En kötü berabere kaldılar, sevindiler. Şimdi biz berabere kalıyoruz, biz seviniyoruz; öyle şey olmaz. Biz Kadıköy’de herkesi yeneceğiz. Büyü falan da yok orada, yürek var. Biz orada her geleni yeneceğiz. Gelen takımların ayağı titrerdi.”